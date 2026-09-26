РФ готовит налет дронов на три европейские страны: готово ли к этому НАТО

США предупредили Европу о возможном сценарии, при котором Россия будет запускать дроны с торговых судов в Средиземном море по целям в Испании, Франции и Италии.

Разведывательные службы США предупредили несколько европейских стран о возможной операции России с применением беспилотников против целей в Испании, Франции и Италии. Euronews пишет, что дроны могут запускать с торговых судов, замаскированных под обычный коммерческий транспорт.

Информацию о возможной операции впервые обнародовал журналист Ксавьер Колас в испанской газете El Mundo. По его данным, предупреждение связывают с визитом директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву в августе прошлого года.

В сообщении речь идет о сценарии, при котором Россия может использовать торговые суда в качестве платформ для запуска беспилотников по целям в южной Европе.

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НАТО, отвечая на вопрос Euronews о риске российского нападения, процитировало заявление генерального секретаря Альянса Марка Рютте. Он заявил, что российская угроза территории НАТО "существует и носит долгосрочный характер".

"В частности, я призываю своих европейских коллег сохранять спокойствие, продолжать и поддерживать Украину", – сказал Рютте.

По его словам, европейские страны и НАТО должны демонстрировать решимость и быть готовыми к возможным угрозам, но в то же время не поддаваться панике.

Какие дроны могут быть использованы

По информации, полученной El Mundo от анонимных источников в Министерстве обороны Литвы, речь идет о российском беспилотнике "Гербера".

Это небольшой дрон длиной около двух метров и весом 18 килограммов. Он может преодолевать до 600 километров со скоростью примерно 160 км/ч.

Беспилотник имеет ограниченную взрывную грузоподъемность – от четырех до пяти килограммов. По приведенным данным, его применение может иметь не столько масштабный разрушительный эффект, сколько приводить к временному закрытию аэропортов, поджогам или демонстрации возможности наносить удары по тыловым районам Европы.

При этом запуск беспилотников с морских платформ уже имеет прецеденты. В феврале шведское военно-морское подразделение обнаружило дрон, взлетевший с российского разведывательного судна в проливе Эресунн.

В тексте также упоминаются атака вооруженного дрона в аэропорту Лейпцига, которую Берлин приписывает российской разведке, и случай с 19 невооруженными дронами, которые годом ранее пролетели над польским воздушным пространством.

Почему речь идет именно о юге Европы

По оценке аналитиков, возможный выбор целей может быть связан не только с географией, но и с политической уязвимостью.

Британский эксперт по российской военной стратегии Кир Джайлз считает, что Москва может искать "самое слабое место в Европе". Он, в частности, называет Испанию, которая, по его словам, не располагает интегрированными системами противовоздушной обороны, приспособленными к такому типу угрозы.

Ранее Марк Рютте также подчеркивал, что южная Европа не находится вне потенциальной зоны риска. По его словам, российской ракете понадобится всего на десять минут больше, чтобы достичь Мадрида, чем Варшавы.

По мнению авторов материала, возможное применение дронов со Средиземного моря должно продемонстрировать, что географическое расстояние больше не является гарантией безопасности для европейских стран.

В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал не нагнетать ситуацию. Он назвал сообщения о возможных атаках российских кораблей и беспилотников на Италию, Испанию и Францию "абсолютно необоснованным тревожным сигналом".

Деликатный момент для Испании

Предупреждение появилось на фоне напряженных отношений Испании с США из-за вопроса расходов на оборону. Правительство Педро Санчеса неохотно повышает оборонные расходы до нового порога, установленного НАТО, что вызвало открытую напряженность в отношениях с Дональдом Трампом.

В этом контексте сообщение о возможной угрозе создает дополнительное давление на правительство Испании. Одним из слабых мест называется недостаточный уровень инвестиций в системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Отдельно в материале упоминаются российские активы и связи на побережье Андалусии. В частности, речь идет о недвижимости, связанной с Людмилой Очеретной, бывшей женой Владимира Путина, и ее нынешним мужем Артуром Очеретным. В то же время публичного подтверждения фактической продажи этой недвижимости и текущего статуса проживания Очеретной на Коста-дель-Соль нет.

Угроза для Европы

Москва, по оценке авторов отчета, уже несколько месяцев действует "на грани войны", сочетая отдельные акты саботажа с проверкой реакции европейских стран.

Новым в этом сценарии называется возможный перенос подобных действий в Средиземноморье. Таким образом, Испания, Франция и Италия могут рассматриваться как потенциальные цели наряду со странами восточного фланга НАТО.

Рютте, со своей стороны, призывает европейские страны сохранять спокойствие и быть готовыми к возможным угрозам, не позволяя страху и панике определять их реакцию.

Россия может атаковать страны НАТО – что известно

Как сообщал УНИАН, американская разведка передала европейским правительствам информацию о возможной новой российской операции с применением беспилотников. В качестве потенциальных целей называют Испанию, Францию и Италию.

Источник, близкий к Министерству обороны Литвы, заявил, что речь идет о дронах, "спрятанных в транспортном контейнере и запускаемых с моря".

Европейские страны, по данным источников, получили информацию о возможной операции после таинственной поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа. По сообщениям Wall Street Journal и Politico, Ретклифф отправился в Россию, чтобы предупредить Москву о последствиях возможного нападения или провокации против НАТО.

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