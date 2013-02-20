Защита Кучмы отмалчивается относительно заявлений Кузьмина

Защита бывшего Президента Украины Леонида Кучмы не комментирует слова первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина о якобы наличии доказательств для привлечения к уголовной ответственности Л.Кучмы как заказчика убийства журналиста Георгию Гонгадзе.

Об этом УНИАН заявил адвокат Л.Кучмы Виктор Петруненко.

“Защита не может комментировать эти слова, поскольку не слышала их и не имеет соответствующего текста”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Р.Кузьмин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Генеральная прокуратура Украины располагает достаточным количеством доказательств, подтверждающих причастность Л.Кучмы к заказу убийства журналиста Г.Гонгадзе.

"У нас есть достаточно доказательств, которые подтверждают причастность Кучмы к этому преступлению. И мы сейчас занимаемся расследованием и сбором всех возможных доказательств", - сказал Р.Кузьмин, отвечая на вопрос, удастся ли следствию доказать, что Л.Кучма заказал убийство Г.Гонгадзе.