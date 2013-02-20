Кузьмин: У нас достаточно доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе
14:31, 20 февраля 2013Политика
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Заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин утверждает, что проводится новое расследование относительно заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.
Кузьмин заявил, что у него есть доказательства причастности Кучмы к заказу убийства
Генеральная прокуратура Украины располагает достаточным количеством доказательств, подтверждающих причастность экс-президента Украины Леонида Кучмы к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе.
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Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сегодня в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"У нас есть достаточно доказательств, подтверждающих причастность Кучмы к этому преступлению. И мы сейчас занимаемся расследованием и сбором всех возможных доказательств", - сказал Р.Кузьмин, отвечая на вопрос, удастся ли следствию доказать, что Л.Кучма заказывал убийство Г.Гонгадзе.
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