Кузьмин: У нас достаточно доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе

Генеральная прокуратура Украины располагает достаточным количеством доказательств, подтверждающих причастность экс-президента Украины Леонида Кучмы к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

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Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин сегодня в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"У нас есть достаточно доказательств, подтверждающих причастность Кучмы к этому преступлению. И мы сейчас занимаемся расследованием и сбором всех возможных доказательств", - сказал Р.Кузьмин, отвечая на вопрос, удастся ли следствию доказать, что Л.Кучма заказывал убийство Г.Гонгадзе.