Оппозиция замахнулась на Высший административный суд Украины
17:06, 20 февраля 2013Политика
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Представители оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о ликвидации Высшего административного суда Украины (ВАСУ).
Инициатива принадлежит оппозиции
Как сообщается на официальном сайте ВР, инициаторами соответствующего законопроекта «О ликвидации Высшего административного суда Украины» №2349 (от 20.02.2013) являются народные депутаты из фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, Андрей Павловский, Степан Курпиль и Александр Черноволенко.
Пока текст проекта закона на сайте парламента отсутствует.
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