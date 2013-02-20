Оппозиция замахнулась на Высший административный суд Украины

Представители оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о ликвидации Высшего административного суда Украины (ВАСУ).

Как сообщается на официальном сайте ВР, инициаторами соответствующего законопроекта «О ликвидации Высшего административного суда Украины» №2349 (от 20.02.2013) являются народные депутаты из фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, Андрей Павловский, Степан Курпиль и Александр Черноволенко. Пока текст проекта закона на сайте парламента отсутствует.

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