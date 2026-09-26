Украинский 'Нептун' атаковал 'Азовский оптико-механический завод' в России (видео)

По предварительным данным, повреждения получили производственные мощности предприятия.

Силы обороны Украины нанесли удар по "Азовскому оптико-механическому заводу", расположенному в Ростовской области России. Как сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, военные моряки в рамках совместной операции со Службой безопасности Украины с помощью крылатых ракет "Нептун" нанесли удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" в Ростовской области.

По предварительной информации, повреждения получили производственные мощности предприятия, в частности объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех и цех изготовления печатных плат.

Говорится, что предприятие является частью российского оборонно-промышленного комплекса и производит оптико-электронные компоненты для военной техники и вооружения. Продукция этого предприятия используется в образцах вооружения, которые российские войска применяют, в частности, для нанесения ракетных ударов по Одесской и Николаевской областям.

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"Уничтожение и повреждение "Азовского оптико-механического завода" напрямую влияет на способность российских войск продолжать агрессию против Украины", – отмечают в ВМС.

Как сообщает Генеральный штаб ВС Украины, это предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и специализируется на производстве оптико-механических и оптико-электронных изделий, электронных систем для комплектации артиллерийского, ракетного и противотанкового вооружения, а также радиолокационных головок самонаведения для тактических управляемых ракет.

Атаки на объекты РФ

Как писал УНИАН, в ночь на 25 сентября в РФ были поражены три важных предприятия, задействованных в производстве ракет. Речь шла о "НПП "Завод "Искра" в Ульяновске Ульяновской области, который входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является предприятием военно-промышленного комплекса РФ. Этот завод выпускает полупроводниковые приборы и элементную базу для производителей радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения.

Кроме того, были поражены ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в Тульской области и АО "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже.

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