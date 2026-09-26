'Средние деержавы' начали формировать альянсы в обход США, – Politico

США стремительно теряют статус глобального гегемона, без которого международные вопросы не решаются.

Генеральная Ассамблея ООН на этой неделе продемонстрировала, как государства пытаются выстраивать новые международные коалиции без центральной роли США. В то же время эти усилия показали и пределы такого подхода: в вопросах, касающихся Украины, Ирана и глобальной безопасности, Вашингтон по-прежнему остается важным участником.

Как пишет Politico, встреча мировых лидеров в Нью-Йорке стала своеобразной проверкой для так называемых "средних держав", стремящихся координировать политику между собой. В частности, премьер-министры Канады и Испании Марк Карни и Педро Санчес, критиковавшие президента США Дональда Трампа, дали понять, что не планируют встречаться с ним.

Параллельно с этим активизировались попытки европейских стран более активно действовать в отношении Украины. Финляндия подписала с Киевом соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников, Франция объявила о контракте на поставку радаров и перехватчиков, а Канада сблизилась с европейскими государствами, в том числе по украинскому вопросу.

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Однако дипломатические шаги Вашингтона продемонстрировали, насколько сложно союзникам действовать полностью без США. После встречи Владимира Зеленского с Трампом, в ходе которой украинский президент заявил о получении окончательного одобрения на лицензирование производства Patriot, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о приглашении Владимира Путина на предстоящую встречу G20 в Майами. В Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию.

"Попытка создать мир, не организованный вокруг США, по-прежнему находится в стадии разработки. Реальность заключается в том, что США по-прежнему остаются центральным игроком", – заявила Эллисон Майнор, ранее занимавшая высокие должности, связанные с политикой США в отношении стран Персидского залива.

Война в Украине: глобальное измерение

Как писал УНИАН, авторитетная газета The Wall Street Journal резко раскритиковала Трампа, пригласившего Владимира Путина на саммит G20 во Флориде. Редакция расценивает это решение как опасный сигнал о том, что Путин не будет наказан за свою агрессию в Европе.

Также мы писали, что тема войны в Украине стала одной из центральных на президентских выборах во Франции. На днях в скандал на этой почве попал кандидат от левых Жан-Люк Меланшон.

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