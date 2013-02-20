Киреев пошел на повышение

Судья Родион Киреев, который приговорил к 7 годам заключения Юлию Тимошенко, назначен исполняющим обязанности заместителя председателя Печерского суда.

Соответствующая информация размещена на стендах Печерского суда, сообщает Украинская правда.

На этом посту он сменил Андрея Мельника, который несколько недель назад приговорил к пожизненному заключению за убийство Георгия Гонгадзе Алексея Пукача.

А.Мельник сейчас - в отпуске.

В то же время в приемной председателя суда Инны Отрош журналистам сообщили, что судья Мельник "уже не исполняет обязанности заместителя председателя Печерского районного суда".

Комментируя увольнение Мельника, адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко отметила, что несмотря на свою критику приговора и закрытости процесса она не имеет профессиональных претензий к Андрею Мельнику.

"Недостатки процесса были связаны не столько с работой суда, сколько работой ГПУ при предъявлении обвинения", - отметила адвокат.