Стало известно, каким будет новый iPad Mini – такой планшет захотят себе все

Инсайдеры утверждают, что он появится уже в октябре.

Самый компактный планшет Apple – новый iPad mini 8 – рассекретили до презентации. Инсайдеры утверждают, что американская компания готовит самое заметное обновление iPad mini за несколько поколений.

Согласно отчету Bloomberg, главным нововведением станет переход с LCD на OLED. Такой дисплей обеспечит более глубокий черный цвет, высокий уровень контрастности и более насыщенную цветопередачу. При этом пока остается неизвестным, получит ли iPad mini 8 поддержку ProMotion (120 Гц).

Устройство будет работать на чипе A20 Pro – он не только даст прирост мощности, но и позволит Apple расширить возможности Siri и других ИИ-функций в iPadOS 27. Экран iPad mini 8 может стать немного больше, но точная диагональ пока неизвестна.

Видео дня

Apple также готовит изменения в конструкции планшета. Фронтальную камеру перенесут в альбомную ориентацию, по аналогии с крупными современными iPad. Кроме того, планшет может получить новую конструкцию динамиков с вибрационным излучением вместо традиционных отверстий. Это позволит улучшить защиту корпуса от воды.

По данным Bloomberg, презентация iPad mini 8 состоится до конца октября. Переход на более дорогую OLED-панель и солидный апгрейд потенциально может привести к росту цены до $699 или даже $799. В июле 2026 года Apple уже повысила стартовую стоимость iPad mini 7 с $499 до $599.

С учетом количества ожидаемых новинок Apple, вероятно, проведет еще одну презентацию в октябре. Основное внимание на ней будет уделено Mac, iPad и устройствам для умного дома.

Ранее эксперты выбрали 5 старых планшетов, которые работают не хуже новых, а стоят дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: