Оппозиция продолжает блокировать ВР

Заседание Верховной Рады сегодня не открылось, оппозиция продолжает блокировать трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале ВР находятся народные депутаты из всех фракций парламента.

Трибуну блокируют депутаты из фракции «Батькивщина», а президиум парламента - депутаты из фракции «УДАР». Депутаты из фракции «Свобода» частично находятся на своих рабочих местах, а частично - неподалеку от трибуны.

На данное время проходят консультации лидеров фракций у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака.