Луна могла 'родиться' за несколько часов: ученые ошарашили открытием

Новые компьютерные модели показали, что после столкновения Земли с Тейей Луна могла сформироваться не за сотни лет, а всего за несколько часов.

Луна, вероятно, сформировалась гораздо быстрее, чем считалось ранее. Новое моделирование показало, что после столкновения Земли с планетой размером с Марс – Тейей – спутник нашей планеты мог образоваться всего за несколько часов, пишет National Geographic.

Ученые уже давно считают, что Луна возникла в результате гигантского столкновения на раннем этапе развития Солнечной системы. Однако новые расчеты исследователей из Юго-Западного исследовательского института и Университета Аризоны показали, что важную роль в этом процессе могли сыграть температура и механическая прочность Тейи. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Для новых расчетов исследователи использовали современные вычислительные модели, учитывающие механическую прочность планетарных тел.

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В предыдущих симуляциях Землю и Тейю для упрощения рассматривали как жидкости. Считалось, что твердость столь крупных тел не имеет существенного значения при столкновении. Однако новые модели показали обратное.

"Мы не знали наверняка, имеет ли это значение для Луны. Когда мы провели моделирование, оказалось, что это на самом деле имеет большое значение", – рассказала руководительница исследования Адин Дентон.

На результат влияет и температура. Горячий материал небесного тела более хрупкий, чем холодный, поэтому состояние Тейи на момент столкновения могло существенно изменить сценарий формирования Луны.

Луна могла образоваться за несколько часов

Одна из моделей воспроизвела классический сценарий: после столкновения вокруг Земли образовался диск из пыли и обломков, из которого Луна постепенно сформировалась путем аккреции в течение нескольких сотен лет.

В этом случае Тейя уже была относительно холодной – температура составляла около 127 градусов по Цельсию.

Но другая модель дала совершенно иной результат. Она показала, что Луна могла сформироваться всего за несколько часов.

Для такого сценария Тейя должна была быть преимущественно твердой, но в то же время очень горячей. Расчеты предполагают температуру ее поверхности около 1730 градусов по Цельсию. В таких условиях поверхность могла быть расплавленной, тогда как более глубокие слои из-за высокого давления оставались твердыми.

Именно температура и связанная с ней механическая прочность, как показало новое моделирование, могли определить, насколько быстро после столкновения сформировалась Луна.

Где могла исчезнуть Тейя

Новые расчеты также могут помочь исследователям лучше понять, когда именно произошло столкновение Земли с Тейей.

Отдельный вопрос заключается в том, почему состав Земли и Луны настолько схож. Одно из объяснений заключается в том, что Земля и Тейя сформировались в схожих частях Солнечной системы.

При этом новый сценарий не противоречит предыдущим теориям о том, что остатки Тейи могут находиться глубоко внутри Земли.

Согласно новым расчетам, значительная часть мантии Тейи могла сформировать Луну, тогда как ее ядро и остальная часть мантии слились с Землей. Это означает, что части древней планеты могли остаться глубоко внутри нашей планеты и по сей день.

Другие интересные новости о Луне

Как писал УНИАН, вопрос о том, кому принадлежит Луна, еще до недавнего времени казался скорее сюжетом для научной фантастики. Однако с приближением новой эры освоения спутника Земли он приобретает вполне практическое значение. Постоянные лунные базы, добыча ресурсов и борьба за перспективные участки поверхности заставляют государства и юристов вновь обращаться к международным соглашениям, заключенным более полувека назад.

На формальном уровне ответ остается простым: ни одно государство не владеет Луной. Основой современного космического права является Договор о космосе 1967 года, заключенный в разгар холодной войны США и СССР. Документ запрещает государствам присваивать небесные тела путем провозглашения суверенитета, оккупации или иными способами.

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