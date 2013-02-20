Украинские моряки, захваченные пиратами у берегов Нигерии, - уже на свободе

Освобождены украинские моряки, захваченные пиратами у берегов Нигерии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, три гражданина Украины – члены экипажа шельфового буксира Armada Tuah 101, захваченные в плен, освобождены. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Посольство Украины в Нигерии находится на постоянной связи с представителями компании-судовладельца.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Нигерии и Департамента консульской службы МИД Украины

Как сообщал УНИАН, по информации агентства «Рейтер», три украинца, россиянин и два гражданина Индии были захвачены пиратами, которые атаковали судно Armadah Tuah у побережья Нигерии.

Накануне Международное морское бюро (ММБ) сообщило о том, что 17 февраля приблизительно на расстоянии 80 км от нигерийского побережья пираты напали на судно Armadah Tuah.

Во время нападения на эксплуатируемое нигерийской компанией-оператором Armada Century Ltd вспомогательное судно Armadah Tuah под флагом Малайзии пираты захватили только иностранцев, находившихся на борту. Нигерийцы, которые входили в состав экипажа, впоследствии перегнали покинутое морскими разбойниками судно к берегу.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс», по словам представителя полиции нигерийского штата Байельса Фиделиса Одунни, «трое из похищенных - из Украины, двое - из Индии, один - из России. Один из похитителей позвонил и потребовал 200 миллионов найра (около одного миллиона евро)».