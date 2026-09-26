У ВСУ появились сверхбыстрые медицинские дроны, но их скорость создает проблемы, - BI

На высоких скоростях даже небольшая ошибка оператора может привести к серьезным последствиям.

Новые украинские дроны, предназначенные для эвакуации раненых бойцов, передвигаются значительно быстрее, чем дроны, созданные для ведения боя или транспортировки грузов. Как отмечают разработчики и медики, такое конструктивное решение помогает избегать российских атак и спасать жизни, но одновременно создает новые риски

Как пишет Business Insider, украинская робототехническая компания DevDroid разработала эвакуационный дрон MAUL, который превосходит по скорости другие роботы, применяемые в боевых действиях. Его пиковая скорость во время выполнения задач достигала 72 км/ч.

Олег Федоришин, директор компании по исследованиям и разработкам, сообщил Business Insider, что такая скорость позволяет дрону избегать некоторых атак беспилотников и быстрее доставлять солдат к месту оказания помощи.

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Как отмечает Джеффри Уэллс, ветеран ВМС США, из-за беспилотников последние несколько километров пути к раненому стали самым опасным участком на фронте. Эвакуация проводится точечно, и каждая минута, которую беспилотный наземный аппарат проводит на этом участке, – это минута риска быть обнаруженным и уничтоженным. При этом высокая скорость сокращает время пребывания под угрозой – как для самого аппарата, так и для раненого украинского защитника, которого он перевозит, отмечает Уэллс.

Однако у такой высокой скорости есть и недостатки

Федоришин отметил, что на высоких скоростях даже небольшая ошибка оператора может привести к серьезным последствиям. При возникновении задержки сигнала или малейшей оплошности оператора "можно потерять аппарат".

По словам Уэллса, более скоростные платформы "оставляют меньше права на ошибку оператора: неверно рассчитанный поворот или потеря управления на высокой скорости с большей вероятностью приведут к опрокидыванию, а опрокидывание с раненым на борту – это серьезная проблема".

Однако скорость – это лишь "один из множества факторов", которые следует учитывать.

"Раненый – это не груз, – подчеркнул Уэллс. – Высокая скорость при движении по пересеченной местности неизбежно приводит к тряске, что может усугубить кровотечение, переломы или травмы позвоночника, особенно если рядом нет сопровождающего, способного следить за состоянием пострадавшего или оказать ему помощь".

Хотя эти роботы способны развивать высокую скорость, операторы не всегда задействуют их возможности на пределе. Так, например, один из батальонов рассказал в социальных сетях об операции с участием робота, максимальная скорость которого составляет 38 км/ч, однако в ходе выполнения задачи средняя скорость аппарата не превышала 18 км/ч.

Война в Украине - новости

Россия резко увеличила использование турбореактивных ударных дронов во время атак на Украину.

По словам полковника Юрия Игната, главного представителя Воздушных сил Украины, Кремль уже запустил по Украине 7700 таких дронов. Основная часть реактивных беспилотников была запущена в течение лета. В сентябре Россия уже запустила 1900 более быстрых и совершенных беспилотников.

Реактивные беспилотники представляют особую проблему для украинской противовоздушной обороны из-за их высокой скорости. Украина при этом продолжает искать недорогие средства, которые можно было бы производить в больших количествах для борьбы с такими целями.

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