Из-за атаки на Киев задерживается ряд поездов: 'Укрзализныця' обнародовала список

Больше всего от графика отстают поезда, курсирующие из центральной части Украины, Запорожской и Днепропетровской областей.

Из-за очередной атаки оккупантов на Киев задерживается ряд поездов, 8 из которых – международного сообщения.

Об этом в Telegram-канале сообщила "Укрзализныця", приведя полный перечень таких поездов. Перевозчик отметил, что, несмотря на то, что враг массированно атаковал Киев, железнодорожные вокзалы столицы пока не пострадали. Впрочем, наблюдаются задержки поездов.

"Больше всего от графика отстают поезда, курсирующие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области. Поезда Kyiv City Express курсируют по полному кольцу с задержками в пределах 10–30 минут", – говорится в сообщении.

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Так, речь идет о задержке 18 поездов. Среди них самая большая задержка у поезда №17/18 по маршруту Харьков – Ужгород, которая составляет 7 часов 19 минут. Другие поезда, курсирующие между украинскими городами, имеют следующие задержки:

- №1/2 Харьков – Рахов – 5 ч 10 мин;

- №147/148 Киев – Одесса – 4 часа 6 минут;

- №121/122 Николаев – Киев – 4 часа;

- №3/4 Днепр – Ужгород – 3 часа 29 минут;

- № 81/82 Киев – Ужгород – 2 ч 1 мин;

- № 3/4 Ужгород – Днепр – 1 час 48 мин;

- № 763/764 Одесса – Киев – 1 час 36 мин;

- № 749/750 Ужгород – Киев – 34 мин;

- № 45/46 Харьков – Ужгород – 33 мин.

Также в этом списке есть несколько поездов международного сообщения:

- №31/32 Запорожье – Перемышль, задержка 3 ч 53 мин;

- №93/94 Хелм – Харьков – 3 ч 31 мин;

- №35/36 Одесса – Перемышль – 2 часа 46 минут;

- № 93/94 Харьков – Хелм – 2 часа 11 минут;

- №31/32 Перемышль – Запорожье – 1 час 49 минут;

- №89/90 Киев – Перемышль – 1 час 36 мин;

- №9/10 Будапешт – Киев – 56 мин.

- №119/120 Днепр – Хелм – 37 мин.

Удары россиян по Киеву и другим городам Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты атаковали Киев беспилотниками . Последствия ощутили на себе несколько районов города. В частности, в Святошинском районе из-за падения беспилотников на территорию торгово-развлекательного центра возник пожар и произошло разрушение одного из магазинов. Пострадавшие есть как в Киеве, так и в Киевской области.

Также стало известно, что в результате удара россиян 5 сентября в Житомире был полностью уничтожен холодильный склад и административно-бытовые помещения производителя мороженого "Рудь".

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