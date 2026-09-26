Эксперты назвали 5 наушников дешевле $50, которые могут заменить дорогие модели

Некоторые даже получили такие функции, как активное шумоподавление, что раньше было доступно только в дорогих моделях.

Качественные полноразмерніе наушники не обязательно должны стоить сотни долларов. На Amazon и других маркетплейсах можно найти немало дешевых моделей, которые предлагают достойное качество звука, удобную посадку и полезные функции даже при цене до $50 (около 3000 грн).

В подборку SlashGear вошли пять наушников, которые, по мнению владельцев и обозревателей, предлагают одно из лучших сочетаний цены и возможностей в своем классе. Среди них можно встретить как устройства от известных компаний, так и менее популярных брендов.

Одним из популярных вариантов в бюджетном сегменте являются AKG K72 от известного бренда студийного оборудования. Устройство предлагает сбалансированное звучание без искусственного усиления басов, хорошую детализацию и точное разделение в низкочастотном диапазоне, что редко встречается в этом ценовом сегменте.

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Благодаря 40-мм динамикам и удобным амбушюрам AKG K72 подойдут для домашнего прослушивания музыки, хотя сильной шумоизоляции у них нет. В Украине наушники продаются в среднем за 2500 грн.

Несмотря на то что Samson SR850 вышли еще в 2009 году, они до сих пор считаются одними из лучших вариантов в своем ценовом классе. Модель получила полуоткрытую конструкцию, благодаря которой звук становится более объемным, а инструменты воспринимаются естественнее.

К недостаткам Samson SR850 относят не самую премиальную сборку, но для бюджетных наушников это ожидаемый компромисс. Samson станет хорошим выбором для тех, кто только начинает знакомиться с качественным звуком и хочет получить более "студийное" звучание без больших затрат.

В список также вошли TOZO HT3 – доступные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, которое раньше встречалось преимущественно в дорогих моделях. Они предлагают Bluetooth 6.0, возможность подключения двух устройств одновременно, порт USB-C и до 90 часов автономной работы. Это хороший вариант для поездок, офиса и пользователей, которым важна функция ANC за небольшие деньги.

Главным компромиссом является настройка звука – наушники делают акцент на басах, почти без высоких частот и с небольшим фоновым шипением. Хотя эти особенности можно частично исправить с помощью эквалайзера.

В список также вошли Anker Soundcore Q20i и JBL Tune 520BT. Первые предлагают активное шумоподавление, до 49 часов автономной работы и мощное басовое звучание, а вторые отличаются простотой использования, складной конструкцией и впечатляющей автономностью более 60 часов.

УНИАН рассказывал, что люди снова возвращаются к проводным наушникам – и дело не только в ностальгии. Главное преимущество проводных наушников очевидно: их не нужно заряжать и постоянно следить за уровнем заряда.

Также пользователям рассказывали, как заставить беспроводные наушники звучать на максимум. Это скрытый трюк в Android, о котором мало кто знает.

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