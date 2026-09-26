Россияне ударили КАБами по центру Сум: двое погибших, среди раненых есть ребенок (фото)

Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым домам.

Российские оккупанты нанесли удар по Сумам управляемыми авиабомбами (КАБ), в результате чего погибли два человека, есть раненые, среди которых полуторагодовалый ребенок.

Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров. "Россияне нанесли удар по городу управляемыми авиабомбами. Под ударом оказались жилые дома, которые враг атакует уже не впервые, и другая гражданская инфраструктура", – отметил он.

Так, известно о двух погибших в Ковпаковском районе города. Кроме того, есть как минимум трое пострадавших, среди которых – ребенок.

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В то же время в Национальной полиции уточнили, что попадания зафиксированы на территории парка и в центральной части города.

"В результате атаки погибли два человека, ещё шестеро получили телесные повреждения. Среди пострадавших – полуторагодовалая девочка, которую госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Удары по другим городам

Кроме того, начальник Дергачевской городской военной администрации (МВА) Вячеслав Задоренко сообщил, что российский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю вблизи Пытомника Харьковской области.

"В автомобиле находились двое жителей Харькова – 50-летний водитель и 73-летняя пассажирка. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте. Женщина не получила ранений и смогла самостоятельно добраться домой", – отметил глава МВА и добавил, что люди ехали на дачу.

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, из-за атаки россиян на Киев задерживается ряд поездов, в частности, восемь – международного сообщения. Больше всего от графика отстают те поезда, которые курсируют из центральной части Украины, Запорожской и Днепропетровской областей.

В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что наша страна публично сформулировала свое предложение о прекращении огня, но Россия в очередной раз демонстрирует, что не готова к этому.

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