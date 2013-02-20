ГПУ: Тимошенко и Лазаренко рассчитались с киллером, боясь расправы

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что экс-премьеры Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко полностью рассчитались за убийство известного предпринимателя Евгения Щербаня через полгода после преступления и только после угроз киллера расправиться с ними.

В январе генпрокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что Тимошенко стала подозреваемой в деле о расстреле в аэропорту Донецка известного бизнесмена и депутата парламента Щербаня в 1996 году. Следователи установили, что преступление организовали Тимошенко и Лазаренко из-за бизнес-интересов, сообщают РИА Новости.

"Деньги были уплачены через шесть месяцев. Работа была выполнена, а деньги, как обычно, уплачены не были", - сказал Кузьмин в среду в интервью радиостанции "Эхо Москвы". "Угрожал им не журналист и даже не чиновник, а убийца, который совершил убийство по их заказу и который не получил деньги в качестве оплаты. Он им угрожал тем же самым, если денег не будет", - добавил замегенпрокурора.

По его словам, наемный убийца предоставил Тимошенко и Лазаренко банковские счета, на которые потребовал перечислить крупную сумму. "И Тимошенко с Лазаренко эти деньги перечислили по двум этим счетам. Эти данные вместе с документами у следствия имеются", - отметил Кузьмин. Он подчеркнул, что часть денег за убийство Щербаня преступной группировке была уплачена сразу и наличными.

Защита Тимошенко заявляет, что экс-премьер не причастна к убийству. Если вина Тимошенко будет доказана судом, ей грозит пожизненное заключение.