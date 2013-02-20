Кузьмин обещает заставить Ющенко сдать кровь

Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

Он считает необходимым в рамках расследования отравления бывшего Президента Украины Виктора Ющенко принудительно взять у него кровь на анализы после разработки механизма осуществления этой процедуры.

"Пробы не появились, кровь он не сдал, но действующий Уголовный процессуальный кодекс дает право следователю отобрать образцы крови принудительно. Единственная проблема – процедуры принудительного отбора крови пока нет. Эта процедура сегодня разрабатывается несколькими ведомствами: Министерством здравоохранения, Пенитенциарной службы, Министерством юстиции… Если такая процедура будет разработана, мы надеемся образцы крови все же получить, провести анализ и принять окончательное решение по делу", - сказал Р.Кузьмин .

По его словам, если действительно имело место отравление В.Ющенко диоксином, то даже через несколько лет остатки этого вещества есть в крови.

"Именно по этой причине мы настаиваем, чтобы Виктор Андреевич сдал анализы", - добавил замгенпрокурора.

Р.Кузьмин назвал неправдой информацию о существовании проб крови В.Ющенко, взятых якобы в 2004 году. "Таких проб нет. А пробы, которые были исследованы в Европе, были необоснованно уничтожены, причем уничтожены были в здании Администрации Президента Ющенко, с участием его охраны и представителей украинских спецслужб", - заявил он.

Справка УНИАН. В начале сентября в 2004 г. во время президентской кампании кандидат в Президенты В.Ющенко почувствовал ухудшение здоровья и был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. С июня 2008 года и до смены новой власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления В.Ющенко полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор Пшонка подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.Ющенко в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре В.Пшонка сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления В.Ющенко не было.

21 января 2011 года В.Ющенко вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении.

11 апреля в 2011 г. первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что в материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 г. В.Ющенко, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.

11 октября в 2011 г. В.Ющенко заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.