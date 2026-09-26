Россия уничтожила склад крупнейшего производителя мороженого в Украине

Готовая продукция на складе уничтожена.

В результате удара российских оккупантов 5 сентября были полностью уничтожены холодильный склад и административно-бытовые помещения производителя мороженого "Рудь" в Житомире общей площадью 4350 кв.м. Об этом NV Бизнес сообщила руководитель юридического отдела компании Ольга Блажкевич.

По данным Блажкевич, враг нанес удар по объектам компании на юго-восточной окраине Житомира с помощью беспилотного аппарата. На складе находились готовая продукция, погрузочная техника и другое имущество. Окончательный размер ущерба в компании пока устанавливается.

"Рудь" – крупнейший производитель мороженого в Украине и один из лидеров национального рынка замороженных продуктов, по данным Департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской облгосадминистрации. По собственным данным компании, она занимает 30 % рынка.

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Помимо того, что продукция компании представлена более чем в 75 000 торговых точках Украины, "Рудь" является крупнейшим отечественным экспортером мороженого. Продукцию "Рудь" можно найти на полках магазинов как минимум в 36 странах мира.

Помимо мороженого, компания производит замороженные овощи, ягоды, тесто, хлебобулочные изделия, молочную продукцию и полуфабрикаты.

Российские удары по бизнесу в Украине – последние новости

Накануне в результате атаки вражеских дронов был поражен один из складов логистического партнера McDonald's в Киевской области. В настоящее время рестораны сети работают в обычном режиме. Компания проводит оценку возможного влияния атаки на операционные процессы.

Fozzy Group с 1 ноября сократит часть сотрудников офисных подразделений – холдинга, сети "Сильпо" и логистики. Решение связано с ростом убытков от российских атак. Количество сотрудников, которых коснутся сокращения, в Fozzy Group не уточнили.

Отмечается, что с 1 августа по 25 сентября более 20 объектов группы были разрушены или повреждены в результате российских атак. Речь идет о распределительных центрах, супермаркетах и производственных мощностях.

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