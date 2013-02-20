Трое украинцев попали в плен к нигерийским пиратам

Россиянин, трое украинцев и два гражданина Индии захвачены пиратами, которые атаковали судно Armada Tuah у побережья Нигерии, сообщает Рейтер, ссылаясь на источники в нигерийских силовых структурах.

Накануне Международное морское бюро (ММБ) сообщило о том, что в минувшее воскресенье, 17 февраля, примерно в 80 километрах от нигерийского побережья пираты напали на судно Armada Tuah, - отмечает РИА Новости.

Интернет-издание Maritame Executive сообщает, что в ходе нападения на эксплуатируемое нигерийской компанией-оператором Armada Century Ltd. вспомогательное судно Armada Tuah, ходившее под флагом Малайзии, пираты захватили только находившихся на борту иностранцев. Нигерийцы, входившие в состав экипажа, впоследствии перегнали оставленное морскими разбойниками судно к берегу.

Официальных заявлений силовых структур Нигерии по инциденту с судном Armada Tuah пока не поступало.

В последнее время эксперты отмечают рост активности пиратов у побережья Нигерии. За последние 10 дней в этом районе атакам боевиков подверглись еще как минимум четыре судна.