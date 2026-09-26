Трамп благословляет Путина на дальнейшую агрессию, – WSJ

Американские СМИ считают приглашение Путина во Флориду морально оскорбительным.

Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре во Флориде. Это выглядит как одобрение агрессии России против НАТО. Об этом в редакционной статье пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Путин фактически остается изолированным со стороны Запада после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Поэтому участие в международном саммите, по мнению редакции WSJ, может стать для Кремля возможностью продемонстрировать российской аудитории возвращение Путина в круг мировых лидеров.

"Приглашение США даст Путину возможность показать россиянам на фотографиях, что он больше не является изгоем на мировой арене", – говорится в публикации.

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Журналисты предполагают, что Трамп может рассматривать возвращение Путина в международную дипломатию как способ создать дополнительные условия для прекращения войны в Украине. В то же время авторы статьи напоминают о предыдущей встрече двух президентов на двустороннем саммите на Аляске в августе 2025 года, после которой Путин не изменил своего курса в отношении войны.

Параллельно, как напоминает WSJ, в Европе усиливаются опасения относительно дальнейших действий России против стран НАТО. Журналисты, в частности, упоминают инцидент в немецком аэропорту Лейпцига в августе, когда беспилотник с взрывчаткой мог представлять опасность для людей. Тогда трагедии удалось избежать из-за неисправности взрывного устройства.

На этой неделе Датская служба военной разведки также предупредила, что Россия в ближайшие месяцы может проверить готовность НАТО к реагированию с помощью "ограниченной военной" атаки. В ведомстве отметили, что целью такого шага могло бы стать ослабление европейской поддержки Украины и создание раскола внутри Альянса.

The Wall Street Journal отмечает, что датское предупреждение не является единичным: в последнее время подобные сигналы поступали и от других европейских высокопоставленных чиновников. По словам авторов, аналогичные оценки также слышали американские конгрессмены, которые получали закрытые брифинги от представителей разведки США.

На этом фоне редакция задается вопросом о том, какой будет реакция Вашингтона в случае российского нападения на страну-член НАТО.

"Приглашение диктатора на саммит G-20 является морально оскорбительным. Еще хуже то, что это может заставить россиянина подумать, что ему сойдёт с рук целенаправленное нападение на НАТО", – отмечают журналисты.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, Трамп заявил, что хочет достичь договоренностей между Зеленским и Путиным о прекращении огня и надеется на соглашение еще до зимы. По его словам, оба президента стремятся завершить войну.

Также мы сообщали, что Украина и США договорились о предоставлении лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot. Зеленский сообщил, что Трамп лично подтвердил это решение на встрече в Нью-Йорке 22 сентября. По словам президента Украины, договоренности уже окончательные, и страна получит право на производство этих ракет.

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