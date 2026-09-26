Киев превратился в прифронтовой город и с ужасом ожидает зимы, - The Guardian

Киевляне готовятся к отключениям электричества, атакам беспилотников и сильным холодам.

С конца августа Киев превратился фактически в прифронтовой город. Российские войска атакуют постоянно – причем не только ночью, но и в светлое время суток. Взрывы и постоянные тревоги мешают работе и учебе, удары наносятся по складам и городским автозаправкам. А впереди – зима которой жители столицы ждут с ужасом, пишет The Guardian.

Многие киевляне подумывают о том, чтобы уехать из города – пусть даже всего на несколько недель, если ситуация ухудшится. Настя Дьякова, руководитель благотворительной организации, занимающейся вопросами безопасности в интернете, арендовала дом в Карпатах; там сотрудники и их семьи смогут бесплатно жить, если обстановка в Киеве станет невыносимой.

Бухгалтер Виктория Рябченко рассказывает, что в этом году на ее даче выдался отличный урожай и она сделала большие запасы домашних заготовок. По ее словам, она не слишком беспокоится о возможной нехватке продуктов из-за продолжающихся бомбардировок складов; российская пропаганда преувеличивает масштаб проблемы, а возникающий в магазинах дефицит отдельных товаров обычно быстро устраняется.

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Отношение к зиме зависит от точки зрения и личного опыта.

Киевлянка Мария Шувалова живет на 14-м этаже многоквартирного дома. В этом году они с мужем, который служит в армии, ждут ребенка, поэтому к зиме готовятся особенно тщательно. У пары есть планы А, Б и В: план А – остаться в Киеве, но рассматривается и вариант переезда к друзьям или родственникам, подальше от российских ракет.

Они уже приобрели систему накопления энергии, которая может обеспечивать работу бытовых приборов в течение примерно суток. Прошлой зимой такие устройства стоили 160 000 гривень, однако пара купила такой прибор летом, заплатив примерно вдвое меньше. У них есть походная горелка и коробка с наборами для "сухого душа".

В ее многоквартирном доме жильцы таже планируют установить генератор для питания одного из лифтов на случай отключения электричества, а также оборудовать туалет в бомбоубежище – роль которого выполняет подземная парковка.

"Будь то фатализм, уныние или тщательная подготовка – границы "приемлемого" или "обыденного" для киевлян раздвинулись так, как жителям других европейских столиц и представить себе невозможно. В преддверии этой непредсказуемой и пугающей зимы есть лишь одна абсолютная уверенность: она закончится", - говорится в статье.

Что ждет украинцев зимой

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, предстоящая зима может стать самым серьёзным испытанием с начала полномасштабного вторжения России. В течение последних недель российские войска увеличили количество ударов по украинским городам, вероятно, пытаясь воспользоваться отсутствием у Киева средств перехвата баллистических ракет.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила два документа о подготовке российских атак на энергетическую систему зимой. По его словам, РФ готовит комплексные удары: от теплоснабжения до водоснабжения, водоотведения, уничтожения нашей генерации, уничтожения интерконнекторов: как на входе в Украину из Европы, так и через Днепр.

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