Одна из стран Ближнего Востока может начать разработку ядерного оружия, - WP

США опасаются, что это может спровоцировать гонку вооружений в нестабильном регионе.

Саудовская Аравия может начать разработку ядерного оружия. Как пишет The Washington Post, американская разведка передала Конгрессу документ, согласно которому Эр-Рияд не исключает возможности создания собственной ядерной программы.

Ранее США заключили с Саудовской Аравией соглашение о развитии гражданской ядерной энергетики. Теперь чиновники опасаются, что это может открыть путь к разработке ядерного оружия и спровоцировать гонку вооружений в нестабильном ближневосточном регионе.

WP пишет, что ядерное соглашение позволяет американским компаниям запустить в Саудовской Аравии проекты в сфере атомной энергетики стоимостью в десятки миллиардов долларов. Соглашение первоначально ограничивает уровень обогащения урана в Саудовской Аравии показателем менее 5%, однако после проведения дополнительного исследования и заключения письменной договоренности этот лимит может быть повышен до 20% – уровня, позволяющего в довольно сжатые сроки довести обогащение до оружейного качества.

Видео дня

"Все больше законодателей-демократов выражают обеспокоенность тем, что соглашение создает условия для обогащения урана в Саудовской Аравии почти до 20%, что усиливает опасения относительно возможного использования части ядерных материалов в военных целях" - пишет издание.

Еще одним предметом обеспокоенности является процедура инспекций. Соглашение не обязывает Саудовскую Аравию участвовать в так называемом "Дополнительном протоколе", который обязывает страну предоставлять МАГАТЭ доступ ко всем этапам ядерного топливного цикла и исследовательским объектам.

Эксперты опасаются, что у МАГАТЭ не будет возможности проверить, не ведет ли Саудовская Аравия тайную разработку ядерного оружия на незадекларированных объектах.

В Конгрессе сейчас идет 90-дневный период рассмотрения сделки; законодатели могут принять закон, блокирующий соглашение, если им удастся заручиться достаточной поддержкой. Однако без поддержки двух третей голосов Трамп сможет наложить вето на этот законопроект, и соглашение вступит в силу в исходном виде.

Правительство Саудовской Аравии не прокоментировало изданию данную информацию, но передало ранее сделанное заявление министра энергетики Абдель Азиза ибн Салмана. Он заверил, что программа будет носить "мирный характер" и реализовываться с соблюдением "высочайшего уровня ответственности и прозрачности".

Госдепартамент США при этом заявил, что Соединенные Штаты "не поддерживают и не будут поддерживать программу создания ядерного оружия в Саудовской Аравии".

Ядерная угроза

Ранее в Северной Корее заявили, что военные учения в регионе под руководством США лишь укрепляют ее решимость расширять ядерный арсенал и "помогают" повысить оборонный потенциал страны.

По оценкам, в настоящее время Северная Корея имеет в своем арсенале 60 готовых к использованию боеспособных ядерных зарядов, количество которых с 2022 года выросло втрое.

Вас также могут заинтересовать новости: