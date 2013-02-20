ГАИ взялась за ямы на дорогах

В первую очередь это касается улиц областных центров и автомобильных дорог государственного значения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Учитывая такое состояние дорог, Департаментом ГАИ МВД Украины организовано проведение внеочередного осмотра улично-дорожной сети страны. Внимание при этом сосредоточено на своевременном и качественном выполнении работ по ликвидации аварийной ямковости на наиболее опасных участках автомобильных дорог и обеспечении безопасного передвижения транспортных средств.

Владельцам улично-дорожной сети с начала года выдано почти 2000 предписаний на ликвидацию недостатков в состоянии содержания проезжей части (ямковость, выбоины, просадки и тому подобное). Им также выдвинуты требования относительно обязательной установки предупредительных дорожных знаков "Неровная дорога" и "Выбоина" вместе с запрещающими дорожными знаками "Ограничение максимальной скорости 40 км/час" для своевременного информирования участников дорожного движения о неудовлетворительном состоянии дорог проезжей части.

Кроме того, в январе-феврале Госавтоинспекцией составлено 809 административных протоколов в отношении должностных лиц дорожных и коммунальных организаций, которые виновны в возникновении таких недостатков. В местные органы исполнительной власти и прокуратуру направлено за указанный период 1341 информация относительно реального состояния улично-дорожной сети с предложениями по первоочередной ликвидации ямковости на наиболее опасных участках.

Для предотвращения дальнейшего разрушения проезжей части улиц и дорог крупнотоннажными транспортными средствами в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях внесены изменения в маршруты движения транзитного грузового транспорта.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, к участкам дорог, где производится ремонт, приближены посты ГАИ. Дорожным организациям предоставляется помощь в регулировании дорожного движения, отводе транспорта и т.д.

На сегодняшний день дорожно-коммунальными службами уже произведен аварийный ямочный ремонт более 2000 км дорог и улиц.