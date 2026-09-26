Второй раз за четыре дня: РФ атаковала завод производителя лекарств 'Дарница'

В компании просят воздержаться от разглашения информации о последствиях удара.

Утром в субботу российские оккупанты нанесли новый удар по заводу фармацевтической компании "Дарница", сообщила член совета директоров компании Екатерина Загорий.

По ее данным, никто из сотрудников компании не пострадал. Подробностей об атаке Загорий не разглашает и, напротив, просит всех, кому известна такая информация, не выносить ее в публичное пространство.

"Прошу соблюдать информационное молчание. Не публикуйте фото и видео, не описывайте места и последствия удара, не добавляйте подробностей в комментариях. Не помогайте врагу оценивать результаты его атак. То, что знаем мы, не должен знать враг", – говорится в посте Загорий.

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Атаки на фармацевтические компании – главные новости

Предыдущую атаку на фармацевтический завод "Дарница" враг совершил в среду, 23 сентября. Всего за день в результате атак с использованием дронов в Киеве более 40 человек получили ранения, еще двое погибли.

Ранее, в начале сентября, российские оккупанты нанесли удар по одному из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины – логистическому комплексу ООО "ХФК "Биокон"" в Бориспольском районе Киевской области.

По информации СМИ, в результате атаки на складе были уничтожены значительные запасы продукции западных фармацевтических компаний, в частности Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca. По оценкам, сумма нанесенного ущерба может достигать миллиардов гривен.

Вражеские удары по логистическим центрам привели к значительным потерям для украинской фармацевтической отрасли, сообщают УНИАН ее сотрудники. Рост убытков не означает немедленного повышения цен на лекарства, однако возможен дефицит определенных наименований препаратов в аптеках, говорится в комментарии. В то же время о системном дефиците лекарств говорить не приходится.

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