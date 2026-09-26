Украина призывает к немедленному прекращению огня, но РФ не хочет этого, - Буданов

По словам Буданова, Россия сейчас очень открыто заявляет, что не готова к миру.

Украина публично сформулировала свое предложение о прекращении огня, но Россия в очередной раз демонстрирует то, что она не готова к этому. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью NewsForce.

"Уже сейчас есть очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: "Украина призывает к немедленному прекращению огня"", - сказал Буданов.

По словам главы ОП, позиция РФ остается противоположной. Он подчеркнул, что Москва не демонстрирует готовность согласиться на прекращение огня и продолжает придумывать новые причины, почему этого не должно произойти сейчас.

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"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", – добавил Буданов.

Глава ОП также заявил, что война в конечном итоге должна завершиться. Он отметил, что она длится уже слишком долго.

"Придет время, когда ей должен прийти конец", - подчеркнул Буданов.

Кроме того, глава ОП отметил, что США играют важную роль в мирном процессе. По его словам, влияние Вашингтона создает для Украины возможность продвигаться к миру.

"Учитывая влияние США у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", - сказал Буданов.

Призывал ли Трамп Зеленского встретиться с Путиным в Москве

Ранее Bloomberg писало, что на этой неделе президент Дональд Трамп вновь призвал президента Украины Владимира Зеленского поехать в Москву для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Агентство сообщило, что Зеленский отклонил это предложение.

Позже советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что информация Bloomberg является недостоверной.

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