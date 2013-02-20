ГПтСУ: Тимошенко хочет, чтобы ее занесли в суд на носилках

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет о готовности доставить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко для участия в судебном заседании в Киеве при условии «реального желания самой осужденной быть этапированной».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтСУ по поводу распространения адвокатом Ю.Тимошенко «неправдивой информации о действиях сотрудников пенитенциарной службы».

Как заявили в пенитенциарной службе, в процессе подготовки к этапированию Ю.Тимошенко руководство Качановской исправительной колонии обратилось к экс-премьеру с просьбой ответить на несколько вопросов, которые касались условий этапирования:

- Готова ли осужденная провести в дороге около 6 часов?

- Нужна ли ей какая-либо помощь сотрудников пенитенциарной службы во время ее перемещения в специализированном автомобиле?

- Не имеет ли она претензий к действиям пенитенциарной службы?

«Отвечать на предложенные вопросы осужденная Ю.Тимошенко отказалась, ссылаясь на свое предыдущее заявление, хотя в нем отсутствует позиция самой осужденной по очерченным вопросам», - сообщили в ГПтСУ.

Однако, по данным пенитенциарной службы, Ю.Тимошенко сказала, что хочет, чтобы ее заносили в суд на носилках.

«На уточняющий вопрос, почему именно носилки (ведь она, как правило, пользуется ходунками), осужденная ответила, что так нужно и все присутствующие должны это увидеть», - отметили в ГПтСУ.

При этом в сообщении подчеркивается, что за соответствующими рекомендациями относительно возможности и условий транспортировки осужденной в автомобиль и из автомобиля в зал суда ГПтС будет обращаться к врачам ЦКБ. По состоянию на 18 февраля врачи ЦКБ не видели необходимости в использовании носилок, поскольку осужденная в состоянии самостоятельно передвигаться, в частности при помощи ходунков, сообщили в пенитенциарной службе.

Вместе с тем ГПтС «заявляет о готовности доставить осужденную Ю.Тимошенко для участия в любом судебном заседании или для проведения любых процессуальных действий исключительно на основе двух законных оснований: 1. Официального вызова в суд. 2. Реального желания самой осужденной Ю.Тимошенко быть этапированной, что предусматривает ее транспортировку на автомобиле в течение около 6 часов, при условии, что осужденная не будет иметь претензий к действиям ГПтС во время процесса этапирования».

В пенитенциарной службе также заявили, что сотрудники ведомства «не собираются брать на себя ответственность за возможные провокации во время этапирования со стороны осужденной Ю.Тимошенко и ее адвокатов».

Как сообщалось, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что начальник Качановской колонии Игорь Колпащиков выдвинул его подзащитной 4 условия этапирования в Киев.

По его словам, экс-премьеру 18 февраля задали 4 вопроса, после положительных ответов на которые Ю.Тимошенко была бы доставлена во вторник, 19 февраля, в Киев на допрос одного из свидетелей по делу об убийстве Евгения Щербаня.

"Представители колонии попросили Юлию Тимошенко на видеокамеру ответить на четыре вопроса: сможет ли она самостоятельно спуститься с девятого этажа на первый (больницы "Укрзализницы"); подтверждает ли она, что выдержит семичасовую поездку в автозаке из Харькова в Киев; сможет ли она самостоятельно зайти в зал судебных заседаний Печерского районного суда Киева; сможет ли самостоятельно вернуться назад", - сказал С.Власенко.

Он отметил, что, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, процедура этапирования не предусматривает права представителей колонии записывать на видео разговоры с заключенными и выдвигать им какие-то требования.