Под окнами Азарова одновременно «сломались» 30 автомобилей

На улице Грушевского, напротив здания Кабмина, собралось около 30 автомобилей, которые «сломались» - водители меняли колеса и копались в багажниках.

Об этом сообщает «Киевский форум».

По словам водителей, у них у всех произошла поломка автомобилей из-за плохого качества дорог.

В результате скопления машин на ул. Грушевского образовался длинный затор.

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Некоторые из участников акции раздавали проезжающим мимо машинам листовки.

«Мы приносим извинения за то, что вам придется некоторое время простоять в заторе. Знайте, что виноваты в этом «Киевавтодор», «Укравтодор», Кабинет министров и Президент. Мы такие же простые водители, как и вы, которые пострадали из-за ужасного состояния украинских дорог», – было отмечено в листовке.

Вскоре на место события прибыли несколько сотрудников ГАИ, которые начали выяснять причину массовой поломки. Один из правоохранителей начал обвинять водителей в блокировке дорожного движения.

В целом, акция заняла около 40 минут, после чего автомобилисты разъехались. Сотрудники ГАИ составили несколько протоколов о нарушениях.

«Киевский форум» напоминает, что прошлая акция киевских водителей против состояния дорог прошла в понедельник, 18 февраля. Возмущенные автомобилисты собрались под зданием коммунального предприятия «Укравтодор» и требовали привести в порядок столичные дороги. Для убедительности у входа в здание они возвели баррикаду из пробитых шин и сломанных автозапчастей. Участники акции потребовали от чиновников выделить средства, необходимые для ремонта дорог. Еще одно требование было предъявлено к Госавтоинспекции: водители жалуются на то, что инспекторы ГАИ не хотят составлять протоколы о ДТП в случае повреждения авто по причине плохих дорог. По словам организаторов акции, если требования протестующих не будут выполнены, они завалят «Укравтодор» судебными исками.

Как сообщал УНИАН, Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объёма.

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

«Исходя из максимального термина службы дорожного покрытия в 12 лет, ежегодно капитальным ремонтом должно обновляться 1557 тыс. кв. м», - сказано в справке «Киевавтодора». Однако объём выполненных работ по капитальному ремонту за последние 10 лет составляет 2711 тыс. кв. м, что составляет 14,5% от норматива.

Чуть лучше ситуация сложилась с текущим ремонтом. Согласно статистике, начиная с 1997 года, выполнены работы по текущему ремонту 9400 тыс. кв. м, что составляет 43,4% от норматива. Ежегодно текущим ремонтом должно обновляться 1355 тыс. кв. м.

В связи с этим, «Киевавтодор» посчитал, что в плановом капитальном ремонте нуждается 12,5 млн кв. м дорог. Стоимость такого ремонта ориентировочно составляет 10,5 млрд грн по текущим ценам.

На примерно такой же объём работ по плановому текущему ремонту требуется в 5 раз меньше средств.