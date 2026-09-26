Лавров и Вадефуль впервые с 2022 года провели переговоры: СМИ раскрыли, о чем шла речь

Это первые переговоры на таком уровне с того времени, как РФ напала на Украину в 2022 году.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встретился со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Как сообщило издание Bild, двусторонняя встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН, в переговорной комнате делегации РФ. Как сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, переговоры прошли по инициативе Германии.

По данным росСМИ, встреча продолжалась около 20 минут, но о том, что на ней обсуждалось, не сообщается.

Видео дня

Немецкое издание отметило, что это первые переговоры на таком уровне с того времени, как РФ напала на Украину в 2022 году.

"С тех пор чиновники Германии и РФ неоднократно присутствовали на одних и тех же международных встречах, но прямых переговоров на уровне министров иностранных дел не проводилось", - акцентировало издание.

Как добавило издание Faz, на самом деле, Вадефуль уже некоторое время рассматривал этот шаг, поскольку Европа намерена восстановить свои позиции на переговорах по Украине. Кроме того, министры затронули тему инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. В связи с этим, как сообщило издане со ссылкой на источники в делегации, Вадефуль призвал Москву "отказаться от опасного пути эскалации против Германии, Европы и НАТО".

Издание также акцентировало, что в начале недели Лавров также встретился с госсекретарем США Марко Рубио, который объявил, что президент США Дональд Трамп приглашает российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Вадефуль поддержал это приглашение.

Приглашение Путина на саммит G20

США официально пригласили Путина на саммит G20 в Майами, который запланирован на 14–15 декабря 2026 года. Об этом 23 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Лавровым.

Рубио объяснил приглашение тем, что саммит может дать Путину возможность встретиться не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами. США выразили надежду, что властелин Кремля примет приглашение.

При этом, Кремль пока не принял окончательного решения об участии Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит приглашение и рассмотрит его по дипломатическим каналам.

Вас также могут заинтересовать новости: