Пентагон тайно добавил десятки раненых в отчет о потерях в войне с Ираном

Пентагон без объяснений обновил публичную статистику потерь в войне с Ираном – в список добавили ещё 37 раненых военнослужащих, а общее число выросло до 861.

Пентагон без отдельного пояснения увеличил количество раненых американских военнослужащих в войне с Ираном на 37 человек. Общее количество раненых, по данным открытой базы данных Минобороны США, теперь составляет 861 военнослужащего. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анализ открытой базы данных Пентагона – Системы анализа потерь в обороне (DCAS).

В обновленную статистику добавили 29 военнослужащих ВМС США и восьмерых морских пехотинцев. При этом в базе не указано, когда и при каких обстоятельствах они получили ранения.

Представитель ВМС сообщил, что все 29 моряков уже вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных травм. Их характер не уточняется.

Видео дня

Часть потерь относят к "зарубежным операциям"

Более половины из 861 раненого в базе DCAS классифицированы как получившие травмы во время "зарубежных операций" после июльского перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое впоследствии было нарушено.

Ранее потери американских военных в рамках конфликта учитывались по категории "Операция "Эпическая ярость"". В июле Пентагон создал отдельную категорию для потерь после возобновления боевых действий. Тогда ведомство объясняло, что "Операция "Эпическая ярость"" завершилась, поэтому новые случаи решили учитывать отдельно.

Пентагон ранее заявлял, что внесение данных в DCAS может задерживаться на несколько дней или дольше. Одной из причин называли травмы головы и сотрясения мозга, симптомы которых иногда проявляются не сразу.

Пентагон уже сталкивался с вопросами об учете потерь

Обновление статистики произошло на фоне внимания к тому, как американское Минобороны ведет подсчет потерь в конфликте с Ираном.

В сентябре The Washington Post сообщила, что число погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке во время войны может быть больше, чем показывает публичная база данных Пентагона. По словам американских чиновников, в базе DCAS не были отражены как минимум несколько смертей, однако не все они напрямую связаны с боевыми действиями против Ирана.

На этой неделе число смертей в публичной базе данных также возросло до 19 после смерти офицера армии США, который 18 сентября перенес неотложное медицинское состояние во время полета на Ближний Восток.

Представители Пентагона не предоставили The Washington Post объяснений относительно последнего увеличения числа раненых. Центральное командование США, отвечающее за военные операции на Ближнем Востоке, также отказалось от комментариев.

В то же время в открытых источниках нет сообщений о недавних атаках на американские войска или других конкретных инцидентах, которые могли бы объяснить появление в статистике именно этих 37 военнослужащих.

Война в Иране – последние новости

Напомним, на днях Пентагон обнародовал первый официальный отчет о потерях американской инфраструктуры и техники в результате войны с Ираном. В документе говорится о сотнях поврежденных и уничтоженных объектов на базах США в странах Ближнего Востока и о дефиците ключевых боеприпасов.

По данным американских СМИ, Россия передавала Ирану разведывательную информацию, чтобы более эффективно наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: