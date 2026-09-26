'Никогда не жили в Украине': Кличко объяснил, почему его дети не воюют

В то же время Кличко подчеркнул, что сам добровольно вернулся в Украину и регулярно бывает на фронте.

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко объяснил, почему его дети не находятся на фронте. По его словам, они родились в США и учились в Европе или Америке, поэтому никогда не жили в Украине. Об этом Кличко рассказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

Во время беседы журналистка пересказала слова украинских военных, которые задают вопрос, почему на фронте воюют обычные люди, в то время как дети политиков находятся за границей.

На это Кличко ответил:

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"Вы имеете в виду моих детей? Мои дети никогда не жили в Украине. Они родились в Америке и учились в Европе или Америке".

Когда журналистка заметила, что вопрос о детях политиков все равно остается, Кличко отметил, что сам в свое время жил за границей, но добровольно вернулся в Украину.

По его словам, он сделал это, поскольку здесь его корни.

Мэр Киева также заявил, что знает семьи, чьи дети воюют, и семьи, где этого не происходит. Поэтому, по его мнению, не стоит обобщать такие ситуации. О себе Кличко рассказал, что каждый месяц бывает на фронте.

У Виталия Кличко трое взрослых детей: сыновья Егор и Максим и дочь Елизавета. Младший сын Максим – баскетболист сборной Украины. Он перешел в команду Университета Восточной Каролины, которая выступает в Национальной студенческой спортивной ассоциации США (NCAA).

Дети политиков и война – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пойдет воевать вместе со своими пятью сыновьями. Впрочем, это произойдет не сейчас. Супруги воспитывают пятерых сыновей – Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.

"Прошу всех сохранять спокойствие. Как только они закончат учебу, мы вместе с вами будем в армии. И я тоже. В свое время я служил в Вооруженных силах. Как только закончится мой срок полномочий – пойду служить. И мои дети тоже будут (служить – УНИАН). Это ждет всех нас. Таков сегодняшний мир. Но заставлять детей бросать учебу и идти воевать... Возможно, так и будет, но меня, как отца, это немного мучает", – отметил Садовый.

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