Главное за день: обзор топ-новостей

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На Челябинск упал метеорит (фото)

Следствием падения метеорита в Челябинской области может стать возникновение в атмосфере озоновой дыры, говорят ученые. Количество пострадавших от осколков метеорита на Урале приблизилось к тысяче.

Газпром: 7 миллиардов долларов Украине все равно придется платить

"Газпром" настаивает на оплате "Нафтогазом" $ 7 млрд за невыбранный газ.

Тимошенко на допрос второго свидетеля не привезли

Другой свидетель ГПУ заявил, что Тимошенко заплатила за убийство Щербаня $ 3 миллиона. Защита Тимошенко в свою очередь заявила, что знает, кто заплатил за убийство Щербаня. Адвокаты, основываясь на сегодняшних показаниях свидетеля Сергея Зайцева, подготовят заявление и обратятся в понедельник к генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием возбудить уголовное дело против бывшего советника экс-премьера Украины Павла Лазаренко Петра Кириченко за организацию и оплату убийства депутата Евгения Щербаня.

Катастрофа Ан-24 в Донецке: прокуратура рассматривает версию теракта

В Донецке качестве одной из версий авиакатастрофы, произошедшей 13 февраля с самолетом Ан-24, который осуществлял чартерный рейс из Одессы, правоохранители рассматривают террористический акт.

У Рыбака снова не договорились: оппозиция требует включить Раду-3

Оппозиция и большинство в очередной раз не смогли договориться о разблокировании работы Верховной Рады Украины.

Кучма - журналисту: Сяду, только вместе с вами

Бывший Президент Украины Леонид Кучма назвал справедливым приговор, вынесенный экс-начальнику Департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

В Раде протестировали «сенсорный палец»: Ефремов проголосовал телефоном

Ефремов обманул «сенсорную кнопку», Яценюк обвинил его в подтасовке, а разработчик системы заявил, что ничего не понимает. В «УДАР» в свою очередь, заявили, что депутаты должны голосовали поднятием рук, пока будет разрабатываться новая система.

Рыбак обещает обеспечить на вторник почти 100% явку депутатов на работу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверен, что во вторник на заседание парламента прибудут практически все народные депутаты.

Украинки завоевали серебро на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в командной эстафете украинская женская сборная завоевала второе место.