Рыбак обещает обеспечить на вторник почти 100% явку депутатов на работу
18:14, 15 февраля 2013Политика
1216
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверен, что во вторник на заседание парламента прибудут практически все народные депутаты.
Рыбак говорит, что только 2 или 3 депутата не приедут
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам председатель ВР заметил, что смотрел документы и на вторник только 2 или 3 депутата заявили, что имеют больничный, остальные все готовы прийти и работать.
По теме: В Раде протестовали «сенсорный палец»: Ефремов проголосовал телефоном
Обращаясь к представителям фракции “УДАР”, блокирующим трибуну и президиум ВР, он сказал, что мучиться им, ночуя в парламенте, осталось недолго. “Будете идти домой, приходить днем и будем работать”, - сказал В.Рыбак.
При этом представители “УДАРа” подарили В.Рыбаку футболку с надписью “Голосуй особисто”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter