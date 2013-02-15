Рыбак обещает обеспечить на вторник почти 100% явку депутатов на работу

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам председатель ВР заметил, что смотрел документы и на вторник только 2 или 3 депутата заявили, что имеют больничный, остальные все готовы прийти и работать.

По теме: В Раде протестовали «сенсорный палец»: Ефремов проголосовал телефоном

Обращаясь к представителям фракции “УДАР”, блокирующим трибуну и президиум ВР, он сказал, что мучиться им, ночуя в парламенте, осталось недолго. “Будете идти домой, приходить днем и будем работать”, - сказал В.Рыбак.

При этом представители “УДАРа” подарили В.Рыбаку футболку с надписью “Голосуй особисто”.