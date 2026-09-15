В одной из постсоветских стран произошел экономический бум на фоне войны РФ против Украины

Экономика Кыргызстана в прошлом году выросла на 11%.

Кыргызстан стал важным каналом для китайских и западных товаров, поступающих в Россию, что привело к экономическому буму. Страна превратилась в транзитный канал после введения санкций, которые изолировали российскую экономику после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, пишет The New York Times.

Через республику проходили автомобили, электроника и оборудование двойного назначения, которое может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также осуществлялись платежи за эти товары.

В прошлом году экспорт из Европейского Союза в Кыргызстан составил около 2,5 млрд долларов – в восемь раз больше, чем в 2021 году, за год до начала полномасштабной войны. В то же время этот показатель сократился с пикового уровня в 3,1 млрд долларов в 2023 году, согласно данным ЕС о торговле.

Видео дня

На автомобили, бытовую технику и транспортное оборудование в прошлом году приходилось около 45% поставок из Европы в Кыргызстан. Значительная часть экспорта – это обычные потребительские товары европейских брендов, которые покупают россияне, поскольку больше не могут приобрести их в своей стране.

Однако некоторые из этих товаров могут иметь военное применение. Например, в 2024 году Кыргызстан импортировал из Европейского Союза стиральных машин в денежном выражении почти в 15 раз больше, чем в 2021 году. Это происходило на фоне заявлений американского правительства о том, что российские военные изымали компьютерные чипы из бытовой техники для ремонта военного оборудования.

ВВП Кыргызстана в прошлом году вырос на 11%. По оценке Азиатского банка развития, от 30% до 40% экономического роста за последние четыре года пришлось на деятельность, связанную с реэкспортом. Товары, экспортируемые из Кыргызстана в Россию, не облагаются традиционными пошлинами, поскольку обе страны входят в таможенный союз.

Рост цен на золото, главный экспортный товар Кыргызстана, также способствовал экономическому подъему. Кроме того, этому способствовали стремительное развитие криптовалютного и финансового секторов, а также масштабные государственные расходы на строительство.

Недавно президент страны Садир Жапаров ввел технократические изменения в системы сбора налогов и таможенных платежей, которые способствовали экономическому росту и позволили стране в полной мере воспользоваться экономическим подъемом. По его словам, с 2020 года налоговые поступления Кыргызстана выросли в четыре раза, а таможенные сборы – в шесть раз. Государственные капитальные инвестиции с 2021 года увеличились в 16 раз.

По словам премьер-министра Кыргызстана Адильбека Касималиева, страна ежегодно строит около 1450 км дорог, а также железную дорогу, которая соединит страну с Китаем и Узбекистаном. Он добавил, что по всей стране реконструируют 11 аэропортов, а также восстанавливают десятки школ и детских садов.

В то же время эксперты отмечают определенные негативные тенденции в экономике, ведь Кыргызстан фактически оказался зажатым с обеих сторон. Москва пытается бороться с серым импортом автомобилей через страну, из-за чего РФ недополучает налоговые поступления. В свою очередь, западные страны ввели санкции против кырызских структур за содействие войне против Украины.

Кыргызстан зависит от России в поставках нефти, газа, железа, древесины, топлива и смазочных материалов. Около 80% жителей страны говорят на русском языке, а более 500 тысяч граждан работают в России.

Стремительный рост экономики Кыргызстана также вызывает беспокойство относительно будущего. Международный валютный фонд предупреждает, что экономика страны перегревается. Между тем, тесно связанная с ней российская экономика в настоящее время переживает трудности.

Инфляция в Кыргызстане держится на уровне около 11%, из-за чего многие люди не ощутили преимуществ недавнего экономического бума, особенно граждане с низкими доходами. Многие из тех, кому удалось накопить дополнительные средства, вкладывают их в недвижимость, которую считают более надёжным инвестиционным активом на случай финансовой нестабильности.

Страны Центральной Азии – последние новости

На фоне полномасштабной войны России против Украины государства Центральной Азии все активнее углубляют сотрудничество с Китаем. Пекин укрепляет свои позиции не только в сфере торговли и экономики, но и на рынке вооружений, который долгое время оставался преимущественно под влиянием Москвы.

Кроме того, силовые структуры РФ всё активнее привлекают к войне против Украины граждан стран Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана. Многие из них приезжают в Россию в поисках работы и заработка, после чего могут столкнуться с принудительным привлечением к военной службе.

Вас также могут заинтересовать новости: