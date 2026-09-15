Там готовят особенные стейки: назван лучший ресторан мира в 2026 году

Ресторан Fogón Asado, расположенный в аргентинской столице Буэнос-Айрес, признали лучшим в мире в 2026 году по версии Tripadvisor.
Авторы рейтинга хвалят ресторан за богатые традиции приготовления стейков асадо (традиционный аргентинский метод приготовления мяса на открытом огне),представленные в оригинальной интерпретации.
Главная фишка заведения заключается в том, что все блюда – от сыра проволета до рибая и тира-де-асадо – готовятся прямо на глазах у гостей.
"Дегустационное меню из восьми подач, созданное на основе сезонных продуктов, выходит далеко за рамки привычного ассортимента стейк-хаусов. Раскрыть вкус блюд помогают специально подобранные аргентинские вина, идеально сочетающиеся с угощениями", – отмечают авторы подборки.
При этом желающих отведать стейки в Fogón Asado предупреждают, что количество мест там ограничено, поэтому рекомендуется бронировать столики заранее.
Всего в рейтинг Travellers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants попали 25 ресторанов по всему миру. Первая десятка выглядит так:
- Fogón Asado – Буэнос-Айрес, Аргентина
- KOMA Singapore – Сингапур
- The Rhythms Restaurant – Ханой, Вьетнам
- The Witchery Restaurant – Эдинбург, Великобритания
- Meat Market – Валенсия, Испания
- Abrasado – Гуаймаллен, Аргентина
- Catherine Gramado – Грамаду, Бразилия
- Careyes restaurant – Канкун, Мексика
- Acre – Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
- El Mercado – Буэнос-Айрес, Аргентина
Примечательно, что сразу три заведения из первой десятки находятся в Аргентине.
Где в мире самая вкусная еда
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты определили, где в Европе подают самую вкусную пиццу. Оказалось, что вовсе не в Италии, а в... Англии.
Тем временем, самый вкусный в мире бургер разыскали в Японии.
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