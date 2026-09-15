Там готовят особенные стейки: назван лучший ресторан мира в 2026 году

Tripadvisor представил свежий рейтинг лучших ресторанов по всему миру.

Ресторан Fogón Asado, расположенный в аргентинской столице Буэнос-Айрес, признали лучшим в мире в 2026 году по версии Tripadvisor.

Авторы рейтинга хвалят ресторан за богатые традиции приготовления стейков асадо (традиционный аргентинский метод приготовления мяса на открытом огне),представленные в оригинальной интерпретации.

Главная фишка заведения заключается в том, что все блюда – от сыра проволета до рибая и тира-де-асадо – готовятся прямо на глазах у гостей.

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"Дегустационное меню из восьми подач, созданное на основе сезонных продуктов, выходит далеко за рамки привычного ассортимента стейк-хаусов. Раскрыть вкус блюд помогают специально подобранные аргентинские вина, идеально сочетающиеся с угощениями", – отмечают авторы подборки.

При этом желающих отведать стейки в Fogón Asado предупреждают, что количество мест там ограничено, поэтому рекомендуется бронировать столики заранее.

Всего в рейтинг Travellers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants попали 25 ресторанов по всему миру. Первая десятка выглядит так:

Fogón Asado – Буэнос-Айрес, Аргентина KOMA Singapore – Сингапур The Rhythms Restaurant – Ханой, Вьетнам The Witchery Restaurant – Эдинбург, Великобритания Meat Market – Валенсия, Испания Abrasado – Гуаймаллен, Аргентина Catherine Gramado – Грамаду, Бразилия Careyes restaurant – Канкун, Мексика Acre – Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика El Mercado – Буэнос-Айрес, Аргентина

Примечательно, что сразу три заведения из первой десятки находятся в Аргентине.

Где в мире самая вкусная еда

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты определили, где в Европе подают самую вкусную пиццу. Оказалось, что вовсе не в Италии, а в... Англии.

Тем временем, самый вкусный в мире бургер разыскали в Японии.

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