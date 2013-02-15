Защита Тимошенко заявляет, что знает, кто заплатил за убийство Щербаня

Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, основываясь на сегодняшних показаниях свидетеля Сергея Зайцева, подготовит заявление и обратится в понедельник к генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего советника экс-премьера Украины Павла Лазаренко Петра Кириченко за организацию и оплату убийства депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам по завершению допроса свидетеля С.Зайцева в Апелляционном суде Киева заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

“Исходя из слов свидетеля, который сказал со слов Кириченко, что тот “решил вопросы с донецкими”. То есть, по моему мнению, и это будет оформлено завтра в заявлении о преступлении, это означает, если верить показаниям этого свидетеля, что человек, который заказал и оплатил убийство, - это Петр Кириченко. Такое заявление о преступлении будет оформлено и подано в понедельник в Генеральную прокуратуру Украины за подписью защиты Юлии Тимошенко”, - сказал С.Власенко.

При этом он обратил внимание на тот факт, что П.Кириченко, как отметил свидетель С.Зайцев, злоупотреблял алкоголем, употреблял наркотики и крайне отрицательно относился к Ю.Тимошенко.

По словам адвоката, свидетель также в своих показаниях отметил, что, договорившись с фигурантом дела об убийстве Е.Щербаня Александром Мильченко об убийстве и перечислив ему деньги, П.Кириченко таким способом хотел доказать П.Лазаренко собственную необходимость.