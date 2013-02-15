Число пострадавших от обломков метеорита на Урале приближается к тысяче

По последним данным, число пострадавших от падения обломков метеорита в Челябинской области достигло тысячи человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-центра МВД России.

"Согласно последним данным, пострадали около тысячи человек, в том числе более 200 детей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время озеро Чебаркуль, куда, по предварительным данным, упал метеорит, взято под охрану сотрудниками полиции.

По информации ГУМВД по области, в медицинские учреждения области обратилось 985 пострадавших жителей, в том числе 204 ребенка.

В больницы попали 44 человека, среди которых 12 детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Разрушения от взрывной волны зафиксированы в 10 районах региона: в областном центре, Еманжелинске, Еткуле, Копейске, Коркино, Чебаркуле, Южноуральске, Златоусте, Троицке, Увельском и Красноармейском районах, а также в поселке Роза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, на Урале прошел метеоритный дождь. ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей России, а также северных территорий Казахстана, однако основные повреждения зафиксированы в Челябинской области - во многих зданиях выбиты стекла.