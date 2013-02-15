У Рыбака снова не договорились: оппозиция требует включить Раду-3

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак предложил принять меморандум, в котором согласовать все проблемные вопросы, но это предложение не было поддержано.

Кроме того, по словам А.Ефремова, В.Рыбак предложил лидерам фракций рассмотреть повестку дня на следующую неделю, согласовать текст заявления относительно евроинтеграции, а также решить вопрос о переходе депутатов из комитета в комитет по договоренностям, существующим между фракциями.

По его словам, ни одно из этих предложений не было поддержано и согласовано. Оппозиция продолжает требовать ввести в действие новую систему “Рада”, которая обеспечит персональное голосование.

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В то же время, А.Ефремов отметил, что большинство предложило, что лидеры фракций должны взять на себя ответственность относительно персонального голосования членов своей фракции, и он лично готов к такому обязательству.

В ходе переговоров прозвучало предложение, чтобы перед началом заседания председатель ВР зачитывал список отсутствующих депутатов, а лидеры фракций обеспечивали изъятие их карточек.

Также не поддержано было предложение о том, чтобы не начислять заработную плату тем депутатам, которые в течение дня не голосуют “за”, “против” или “воздержался”, то есть не принимают участия в работе парламента.