Дно Каховского моря может скрывать уникальные артефакты: археолог рассказал, какие именно

Существует вероятность выявления там предметов эпохи бронзы и казацких времен.

Дно Каховского водохранилища может содержать уникальные археологические артефакты, в частности эпохи бронзы и периода Запорожской Сечи. Об этом "Коротко про" рассказал археолог и военнослужащий Сергей Немцев.

"Перед строительством ГЭС там несколько лет работала экспедиция: занималась разведкой и быстрыми раскопками. На этой территории представлен полный спектр археологии юга Украины – от позднего палеолита до Запорожской Сечи. В основном речь идет о поселениях разных периодов", – рассказал он.

Например, по его словам, это поселение Бабино III (эпоха средней и поздней бронзы) на левом берегу Днепра, давшее название культурно-историческому сообществу между катакомбной и срубной культурами.

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"Поселение два года исследовала археолог София Березанская, а потом его затопили. Следующие 70 лет мы работали с этими коллекциями как с эталонными. Керамику бабинского типа тогда впервые выявили в поселении, в полуземлянках. Позже по аналогии ее выделили среди захоронений в степи под курганами, и стало понятно ее место в эпохе бронзы. Выяснилось, что эта культура два века занимала почти всю Украину, кроме запада: от Полесья до Черного моря", – отметил Немцев.

Кроме того, как добавил специалист, на месте основанного в XIV веке золотоордынского города Мамай-Сарай могут быть обнаружены захоронения.

"На месте золотоордынского города на левом берегу Днепра, ближе к Запорожью, такой памятник должен быть. Часть его затопили, часть осталась на суше", – говорит он.

Как отмечает Немцев, ценными археологическими памятниками, выявленными в окрестностях Каховского водохранилища, является Каменское городище ямной культуры (ранний бронзовый век, начало III тысячелетия до н.э.).

"Там обнаружено, пожалуй, самое раннее в Украине каменное строительство и следы фортификаций. Во всем ареале степей юга Украины таких памятников единицы – это уникальный центр скифской культуры. Также есть остров Базавлук к югу от Никополя. Там находилась Базавлукская Сечь, откуда Богдан Хмельницкий начал восстание 1648 года. До нас дошли Каменская и Олешковская Сечи на левом берегу. Сейчас же открывается теоретическая возможность найти и другие Сечи на островах", – поделился информацией археолог.

Немцев заявил, что дальнейшая стратегия археологических исследований на этих территориях будет зависеть от того, будет ли государство восстанавливать плотину Каховской ГЭС.

Что происходит на территории бывшего Каховского водохранилища

6 июня 2023 года российские военные взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, что привело к масштабной техногенной и экологической катастрофе на юге Украины.

В течение нескольких лет после подрыва на месте бывшего Каховского водохранилища сформировалась новая экосистема, которая продолжает стремительно развиваться. Территория, которая в первые месяцы после катастрофы напоминала пустыню, сейчас превратилась в обширный природный комплекс с ивовыми лесами, кустарниками, болотными зарослями и все более богатым животным миром.

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