Свидетель утверждает, что Тимошенко заплатила за убийство Щербаня $3 миллиона

Свидетель в уголовном производстве об убийстве народного депутата Евгения Щербаня Сергей Зайцев, ссылаясь на слова бывшего советника экс-премьера Украины Павла Лазаренко Петра Кириченко, рассказал, что экс-премьер Юлия Тимошенко заплатила за убийство Е.Щербаня 3 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе свободных пояснений и прямого допроса со стороны прокуратуры свидетель ссылался на слова П.Кириченко, поскольку "состоял в родственных связях с ним" (жена С.Зайцева была родной сестрой жены П.Кириченко).

С.Зайцев отметил, что лично с Ю.Тимошенко он знаком не был, что является уроженцем Днепропетровска, с начала 1990-х занимался бизнесом. По его словам, на дне рождения жены П.Кириченко рассказал ему, что "свел Лазаренко и Мильченко" (Александр Мильченко по прозвищу "Матрос", причастен к убийству Е.Щербаня - УНИАН) и рассказал об убийстве Е.Щербаня. По словам свидетеля, он всерьез не воспринял тогда слова П.Кириченко, думая, что это бахвальство, но после того, как прочитал прессу, понял, что это была правда.

Относительно знакомства с Е.Щербанем, то, как рассказал свидетель, он один раз был представлен Е.Щербаню на съезде Либеральной партии. "До этого я его не знал, и после тоже", - сказал С.Зайцев.

По словам свидетеля, П.Лазаренко "был взбешен", узнав об этом знакомстве. "Тогда я впервые понял, что между Лазаренко и Щербанем был конфликт", - отметил С.Зайцев. Свидетель заявил, что у П.Кириченко были неприязненные отношения с Ю.Тимошенко - "она опережала его в бизнесе, и он говорил, что не может ее обскакать, что у Паши (П.Лазаренко - УНИАН) с ней личные интимные отношения", - рассказал он.

Отвечая на вопрос со стороны прокуратуры о том, что П.Кириченко ему рассказывал об убийстве Е.Щербаня, С.Зайцев рассказал, что не интересовался этим детально и знает лишь, что люди Кушнира (Евгений Кушнир, лидер группировки, подготовившей и совершившей убийства депутатов Вадима Гетьмана и Е.Щербаня - УНИАН) надевали милицейскую форму и что убийство было совершено профессионалами.

Уточняя, имел ли П.Кириченко отношение к убийству, С.Зайцев рассказал: "Он (Кириченко) сказал , что его роль заключалась в посредничестве при знакомстве с Мильченко и сказал, что Тимошенко за это отдала "трешку". Он имел в виду, что оплачено было 3 млн долларов". С.Зайцев подчеркнул, что первый раз П.Кириченко рассказал, что Ю.Тимошенко заплатила "трешку", а второй раз П.Кириченко перечислил "Матросу" 1 млн долларов.

Отвечая на вопрос о том, была ли знакома Ю.Тимошенко с А.Мильченко, свидетель сказал: "Мне это неизвестно, я не знаю, Кириченко говорил, что он их познакомил и свел, но у меня нет доказательств"

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