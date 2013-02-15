Газпром: 7 миллиардов долларов Украине все равно придется платить

"Газпром" настаивает на том, что Украина должна оплатить 7 миллиардов долларов за неотобранный газ, заявил Financial Times замглавы российского газового холдинга Александр Медведев.

Об этом сообщает РИА Новости

"Я не могу себе даже представить настолько дерзкую мысль, что Украина откажется выполнять свои обязательства. Принцип "бери или плати" - это даже если не хочешь, все равно придется платить", - сказал он.

При этом Медведев отметил, что штрафные санкции, выставленные Украине, значительно меньше, чем это предусмотрено по контракту от 2009 года. По его словам, "Нафтогаз Украины" обязан покупать 42,5 миллиарда кубометров газа в год, однако в прошлом году он приобрел лишь около 60% или 24,9 миллиарда кубометров. "Не имеет никакого значения, что "Нафтогаз" уведомил "Газпром" заранее, что ему не нужен весь законтрактованный газ", - сказал он.

В январе 2013 года "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на 7 миллиардов долларов за невыбранные объемы газа в рамках условия "бери или плати"по контракту от 2009 года. "Нафтогаз" заявил, что заплатил за весь газ, фактически поставленный "Газпромом" 2012 году, и не считает справедливыми требования "Газпрома" в отношении невыбранных объемов. В соответствии с условиями контракта на поставку газа, "Нафтогаз" предложил "Газпрому" провести переговоры для решения этой проблемы.

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На прошлой неделе "Газпром" и Украина дважды проводили переговоры, но в сообщениях об итогах вопрос выставленного счета не поднимался. В четверг министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина ответила "Газпрому", что не видит оснований оплачивать счет на 7 миллиардов долларов, выставленный ей за недобор газа в 2012 году. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Киев надеется добиться от российской стороны обновленного газового контракта и пересмотра цены.

Украина несколько лет пытается пересмотреть газовые соглашения с Россией, называя цену завышенной, а сами контракты - кабальными. "Нафтогаз", неоднократно просивший снизить годовой объем закупки в 2012 году до 27 миллиардов кубометров, считает свои обязательства выполненными. "Газпром" настаивает, что контрактный объем на 2012 год остался на уровне 52 миллиардов кубов, и условие "бери или плати" применимо к 41,6 миллиарда кубов.