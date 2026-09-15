Враг наносит прицельные удары по АЗС Киева: в КГВА сообщили, сколько станций уже повреждено

Враг нацелился именно на эти объекты столицы.

С начала 2026 года в Киеве враг повредил 16 автозаправочных станций. Об этом заявил и.о. начальника КГВА Андрей Ткачев в эфире "Мы - Украина".

"С начала 2026 года враг повредил 16 автозаправочных станций в столице. На данный момент угрозы дефицита топлива нет", - сказал он.

В то же время, по словам Ткачева, очевидно, что враг начал прицельно наносить удары по АЗС Киева.

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"Поэтому, в первую очередь, хотелось бы сказать, чтобы люди соблюдали все меры безопасности, обязательно находились в укрытиях, АЗС во время тревоги должны закрываться, все клиенты и работники станции должны эвакуироваться в ближайшее укрытие", – добавил и.о. начальника КГВА.

Ситуация на топливном рынке Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, основатель группы Prime Дмитрий Леушкин рассказывал, что цена дизельного топлива в Украине превысит 100 грн за литр и уже на следующей неделе приблизится к отметке в 105 грн. При этом в дальнейшем цена дизеля может достичь 108 грн за литр.

Бензин, по прогнозу эксперта, также будет дорожать, однако с некоторым отставанием от дизельного топлива. Его цена может приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр, но превышать ее в ближайшее время не должна.

Эксперт назвал три ключевых фактора, которые сейчас оказывают давление на рынок топлива: ситуация вокруг Ормузского пролива, риски в районе Баб-эль-Мандебского пролива и сокращение доступности российского дизеля из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ.

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