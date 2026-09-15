Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на среду

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 16 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,51 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 44,62/44,65 грн/долл., а по отношению к евро – 51,50/51,52 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках 15 сентября снизился на 1 копейку и составлял 44,80 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,33 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне остался на прежнем уровне и составлял 52,06 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,45 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составил 44,85 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составлял 51,90 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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