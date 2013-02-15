Ученые: Упавший под Челябинском метеорит создаст озоновую дыру

Об этом сообщил астрофизик, кандидат наук, доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра, пишет Газета.ру.

«Взорвался он (метеорит) на высоте, по моим оценкам, 50 километров, потому что ударные волны пришли примерно через две минуты после вспышки, а звуку необходимо три секунды, чтобы преодолеть один километр. След от осколка, скорее всего, ушел в сторону Миасса, где-то в том районе может валяться настоящий метеорит или даже образоваться воронка. Когда такой объект входит в атмосферу и взрывается, он прежде всего разрушает озоновый слой. И, естественно, над нами сейчас будет небольшая озоновая дыра, и мы получим на небольшую величину больше ультрафиолетовой радиации. Что касается радиоактивных загрязнений — мне кажется, они не могут сильно увеличиваться, потому что большинство метеоритов не радиоактивны. Самое мощное здесь влияние — это вспышка света и ударная волна», — сказал Замоздра.

«Достаточно сложно было предсказать, что метеорит упадет именно в районе Челябинска. Погрешность в таких расчетах составляет до 500 километров. На Землю ежегодно падают такие большие камни, но судя по мощности вспышки, этот был очень тяжелый. Такое событие происходит на Земле раз в 20—30 лет», — добавил он.

Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на Землю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи. Также повышенный уровень излучения ведет к резкому увеличению смертности среди морских животных и растений.