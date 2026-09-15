'Укрзализныця' меняет стоимость проезда в электричках: сколько будет теперь стоить

Ситуация с пассажирскими перевозками в пригородном сообщении чрезвычайно сложная, заявили в компании.

Государственная "Укрзализныця" с 15 сентября будет постепенно переходить на новую модель ценообразования в пригородных поездах.

Как сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика, "Укрзализныця" переходит на шестизонную систему тарифов. Каждая зона охватывает определенное расстояние, и независимо от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда.

Будет действовать следующая тарифная сетка:

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до 50 км – 30 грн;

51–90 км – 55 грн;

91–130 км – 75 грн;

131–170 км – 95 грн;

171–250 км – 115 грн;

свыше 250 км – 150 грн.

В УЗ отметили, что новые тарифы будут вводиться постепенно. С 15 сентября они будут действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. С 22 сентября – в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Впоследствии новая шестизоновая система будет работать и в других регионах Украины.

"В настоящее время ситуация с пассажирскими перевозками в пригородном сообщении чрезвычайно сложная. Ряд администраций хронически не оплачивает перевозки льготников. Также ситуацию осложняет подорожание в последние годы электроэнергии, топлива и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок", – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании заверили, что эти изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда.

"Новая система также позволит сохранить действующие пригородные маршруты и остановки, а также направить больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов", – добавили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" – последние новости

13 сентября россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда, который находился в 2 км от границы с Польшей.

12 сентября стало известно, что поезда в Сумской области временно будут курсировать только до станции Конотоп из-за повышенной интенсивности вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав.

8 сентября россияне в течение дня совершили три атаки на пассажирские поезда "Укрзализныци". Одна из атак привела к ранению пассажиров осколками, позже в "Укрзализныце" подтвердили гибель проводницы регионального поезда Днепр – Запорожье.

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