Безумный спринт по Лондону: интересные факты о триллере 'Бегущая' с Галь Гадот

В новом захватывающем экшен-триллере звезда "Чудо-женщины" вступает в отчаянную гонку со временем.

На что способна мать, чья привычная утренняя пробежка в одно мгновение превратилась в кошмарную игру на выживание, где ценой каждой потерянной секунды является жизнь ее ребенка? Ответ на этот вопрос – в напряженном триллере "Бегущая" (The Runner), который выходит в украинских кинотеатрах уже 17 сентября 2026 года.

УНИАН совместно с официальным дистрибьютором фильма в Украине, компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные подробности об этой безумной истории с Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Красное уведомление", "Белоснежка", франшиза "Форсаж") в главной роли.

О чем фильм

Главная героиня Майя Мартен (Галь Гадот) – блестящий корпоративный юрист и мать, чья тщательно спланированная жизнь рушится в один миг. В день, когда ее команда готовится к масштабному судебному процессу против опасного криминального авторитета с участием ключевого свидетеля, Майя отправляется на привычную утреннюю пробежку. И именно тогда ей поступает жуткий телефонный звонок: вместо ее восьмилетнего сына в трубке звучит угрожающий голос неизвестного мужчины, который говорит, что похитил мальчика из школы. Более того: злоумышленник "взломал" устройство для мониторинга уровня сахара в крови сына Майи, подключился через него к смартфону героини и теперь видит буквально каждый ее шаг.

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Злоумышленник выдвигает ультиматум: у Маи, бывшей чемпионки по бегу, есть ровно час, чтобы добраться до суда, воспользоваться своим служебным допуском и устранить свидетеля до начала процесса. Если она не выполнит этот приказ, ее больной диабетом сын погибнет. Не имея возможности обратиться за помощью к полиции или прохожим, героиня начинает отчаянную гонку по извилистым улицам Лондона, где ценой ошибки или опоздания станет жизнь ее ребенка...

Дэмиен Льюис против… Невилла Лонгботтома

За создание этого напряженного триллера отвечает звездная команда во главе с режиссером Кевином Макдональдом, чьи предыдущие фильмы "Последний король Шотландии" и "Мавританец" мастерски исследовали темы выживания и экстремального морального давления.

Кроме того, Макдональд является лауреатом "Оскара" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" за картину "Однажды в сентябре" (1999), рассказывающую о трагических событиях с захватом заложников на Мюнхенской Олимпиаде-1972.

Между тем, динамичный сценарий для "Бегущей" создал Марк Гибсон, известный по работе над такими фильмами, как "Большое путешествие" и "Снежные псы".

Помимо Галь Гадот в фильме также снялся известный британский актер Дэмиен Льюис ("Давление", сериалы "Родина", "Миллиарды"). Правда, на протяжении большей части фильма Льюис выступает исключительно в роли угрожающего голоса в наушниках героини (в оригинальной озвучке), а непосредственно на экране актер появляется лишь ближе к финалу.

Также в картине можно увидеть Рори Уилмота: этот юный актер, который сыграет Невилла Лонгботтома в новом сериале по мотивам "Гарри Поттера…", в "Бегущей" воплотил образ сына главной героини.

Чемпионка по бегу, которая не любит бегать

За кулисами проекта скрывается немало интересных вызовов, которые пришлось преодолеть творческой команде и самой Галь Гадот. В частности, звезда призналась, что на самом деле… совсем не любит бегать. Чтобы сыграть бывшую чемпионку по бегу и безупречно справиться с изнурительными спринтами по шумным улицам Лондона, вагонам метро и офисным зданиям, актриса готовилась к роли целых девять месяцев под руководством профессиональных тренеров.

Помимо колоссальных физических нагрузок актрису ждал серьезный психологический эксперимент: из-за особенностей сюжета значительную часть сцен ей пришлось играть в одиночестве, полагаясь исключительно на собственное воображение. На съемочной площадке Гадот даже не слышала угрожающего голоса своего антагониста в наушниках, самостоятельно создавая напряжение этого противостояния.

В то же время особым "действующим лицом" картины стал Лондон. Британская столица здесь выступает почти как полноценный персонаж: посредством знаковых достопримечательностей, урбанистических пейзажей и живописных локаций режиссер мастерски подчеркивает бешеной темп и тревожную атмосферу картины, превращая каждую минуту экшна в настоящее испытание на прочность.

Помимо зрелищного экшна, "Бегущая" затрагивает и тревожную проблематику современного мира – нашу повсеместную уязвимость перед технологиями. Картина наглядно демонстрирует жуткий сценарий того, как гаджеты и жизненно важные медицинские устройства, такие как мониторы уровня сахара в крови, могут быть использованы злоумышленниками для манипуляций и террора в повседневной жизни.

Так удастся ли отважной матери разорвать этот адский цифровой круг и выиграть гонку со временем? Узнаем в кино уже с 17 сентября.

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