В Раде протестировали «сенсорный палец»: Ефремов проголосовал телефоном

В присутствии председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака в парламенте началось тестирование системы “Рада”, которая используется с применением сенсорной кнопки.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины В.Рыбак сообщил, что к нему обратились лидеры фракций с предложением провести такое тестирование и он решил лично посмотреть, как она работает.

По словам председателя ВР, он не уверен, что она обеспечит персональное голосование.

После этого лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов взял свой телефон и приложил к системе “Рада”, показывая, что кнопка реагирует на телефон и воспринимает это как персональное голосование. Таким образом, А.Ефремов продемонстрировал, что можно голосовать не только за себя, но и за коллег.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в ответ на это заявил, что «вы изменили настройку системы».

А разработчик системы сказал: «Я не понимаю ничего, нужно проверить».

Затем технический сотрудник парламента проголосовал за трех депутатов.