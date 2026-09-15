АЗС Киевщины получат доступ к системе Сил обороны о движении вражеских воздушных целей РФ

Это должно позволить АЗС своевременно выявлять опасность и вовремя на нее реагировать.

Отныне автозаправочные станции смогут в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей, чтобы быстрее принимать решения во время воздушных угроз. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

В частности, он рассказал о мерах по усилению безопасности на АЗС Киевской области во время воздушных атак.

"По решению Совета обороны Киевской области и при координации КОВА автозаправочные комплексы области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которая используется Силами обороны", - подчеркнул Ткаченко.

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По его словам, доступ к ней позволит ответственным работникам АЗС в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей и оперативнее принимать решения относительно работы автозаправочных комплексов в случае угрозы.

"АЗС больше не придется ориентироваться только на общее объявление воздушной тревоги. У них будет больше информации о конкретной угрозе, и они смогут своевременно реагировать, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и людей, находящихся на территории заправки", - отметил Ткаченко.

Удары по АЗС в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики начали наносить удары реактивными дронами по автозаправочным станциям в Киеве.

В частности, основатель группы Prime Дмитрий Леушкин рассказал, будет ли дефицит топлива. По его словам, массового сокращения количества автозаправок из-за российских атак не ожидается.

"Нет никакого дефицита из-за того, что бьют по АЗС. Более того, у нас АЗС в 10 раз больше, чем нужно. Поэтому это не окажет никакого влияния. Тем более, они возобновляют работу", - заверил эксперт.

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