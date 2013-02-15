Кучма - журналисту: Сяду, только вместе с вами

В интервью радио «Свобода» Л.Кучма сказал, что «наш суд самый справедливый в мире».

«Он же не человек. Если он это сделал, то в чем вопрос, он же изувер. Вот и вывод», – сказал Л.Кучма.

При этом на вопрос по поводу заявлений А.Пукача о причастности Л.Кучмы к убийству журналиста, бывший Президент сказал: «Сяду, только вместе с вами».

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

29 января Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы за убийство Г.Гонгадзе.

После объявления приговора А.Пукач заявил, что приговор ему будет понятен только тогда, когда рядом с ним будут сидеть Л.Кучма и Владимир Литвин.

В частности, в ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, А.Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».

В то же время В.Литвин впоследствии отверг правдивость заявлений осужденного и заявил, что А.Пукач говорит то, что ему внушают.

«А что ему еще остается, кроме как говорить то, что ему внушают? По сути дела все показания, которые нужны были, я в свое время давал. Очевидно, время уже прекратить издеваться», - сказал В.Литвин.