Крушение Ан-24 в Донецке: прокуратура рассматривает версию теракта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции заместитель генпрокурора Виктор Войцишен. Он отметил, что следственная группа, которая работает над изучением причин данной авиакатастрофы, рассматривает среди версий такие как неправильные действия пилотов, неправильные действия служб аэропорта, техническое состояние самолета и наземных служб. Кроме того, замгенпрокурора среди версий назвал такие, как неблагоприятные метеорологические условия и террористический акт.

На вопрос журналистов, почему у правоохранителей возникла версия о теракте, В.Войцишен сказал: «Мы должны все версии проверять, в том числе и эту, потому что у нас есть данные, что некоторые пассажиры не были зарегистрированы».

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что сегодня следствие еще не может сказать о точном количестве незарегистрированных пассажиров и назвал, что пока достоверно известно, что не было зарегистрировано только три.

В.Войцишен также сообщил, что в следственной группе работает сегодня 30 следователей и в их число включены два сотрудника Донецкого управления Службы безопасности Украины.

Кроме того, он отметил, что этой следственной группой руководят 8 прокуроров, и под личный контроль расследования авиакатастрофы взял генпрокурор Виктор Пшонка.