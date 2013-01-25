Министр: Украина может добывать газа больше, чем нужно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил журналистам в кулуарах экономического форума в Давосе, анонсируя подписание соглашения между Украиной, энергетическим гигантом Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой областях.

"Мы сейчас можем только прогнозировать, по оптимистическому сценарию компании Shell, это около 20 миллиардов кубических добычи в год, по пессимистическому - не менее 7-8 миллиардов кубических метров в год ... Если мы достигнем оптимистического сценария, это полностью решит вопрос дефицита, который сейчас есть в нашем государстве, и даже выйдем на профицит ", - сказал министр, добавив, что на такой уровень добычи углеводородов можно выйти через 5 лет.

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Также он отметил, что подписание соглашения позволит Украине привлечь инвестиции в объеме около 10 миллиардов долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 23 января 2013 года одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что соглашение с Royal Dutch Shell о совместном разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади будет подписано 24 января.

10 января на встрече с послом США в Украине Джоном Теффтом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий выразил уверенность, что соглашение о разделе продукции с компаниями Shell и Chevron на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях будут подписаны в феврале текущего года.

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В конце ноября 2012 года правительство Украины увеличило срок заключения соглашений о разделе продукции (СРП) с компаниями Chevron и Shell на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях на 30 дней - до 190 дней (со 160 дней).

Ранее Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Победитель конкурса и хозобщество в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса заключают общий операционный договор согласно принятой международной практике или другой договор, который закрепляет их взаимные права и обязанности по соглашению.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн. куб. м газа.